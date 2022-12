Motorola geeft ook deze smartphones een update naar Android 13

Motorola heeft zijn lijst met smartphones die Android 13 krijgen uitgebreid. Het gaat vooral om nieuwere telefoons. Check snel of jouw toestel erbij staat!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola brengt Android 13 ook naar deze smartphones

In september kondigde Motorola aan welke smartphones een update naar Android 13 zouden krijgen. Het ging toen om slechts tien telefoons. Nu breidt het bedrijf deze lijst uit met nog eens tien toestellen. Daarvan zijn er zes in Nederland te koop. Deze smartphones worden op den duur bijgewerkt naar de nieuwste versie van het besturingssysteem:

Het gaat logischerwijs om nieuwere (en vaak iets duurdere) smartphones die bijna allemaal dit jaar zijn uitgebracht. Ook de onderstaande telefoons krijgen een update naar Android 13, maar die zijn niet in Nederland verkrijgbaar. De kans is dus klein dat je er eentje in je zak hebt zitten:

Motorola Edge Plus (2022)

Moto G Stylus 5G (2022)

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge (2022)

Voor de onderstaande toestellen beloofde Motorola in september al een update:

Helaas is niet duidelijk wanneer Motorola deze telefoons precies bijwerkt naar de nieuwe versie van het besturingsysteem. Het bedrijf heeft op dit gebied geen al te beste reputatie en neemt vaak ruim de tijd voor Android-updates, dus het zou best nog even kunnen duren. Veel andere Android-fabrikanten hebben een beter updatebeleid.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Android 13

Android 13 is een minder grote update dan zijn voorganger, Android 12. Het Material You-design is verder uitgebreid met nieuwe achtergrond- en basiskleuren, zodat je alles nog nét iets meer kan personaliseren. Ook je app-iconen kun je deze stijl en kleuren geven.

Daarnaast richt Google zich weer sterk op privacy. Een belangrijke nieuwe feature is dat je apps nu toegang kan geven tot specifieke foto’s of video’s die op je smartphone staan. Daarnaast word je met Android 13 minder vaak gestoord door notificaties.

In onze review van Android 13 lees je meer over de software-update. Kijk je liever? Check dan de video hieronder.

Lees het laatste nieuws over Motorola: