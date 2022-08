Deze Motorola-telefoons krijgen een update naar Android 13

Op een website van Motorola staat welke telefoons een update naar Android 13 krijgen. In ieder geval tien smartphones worden bijgewerkt. Wanneer de update uitrolt, is nog niet bekend.

Android 13 komt naar deze Motorola-telefoons

Motorola heeft stilletjes bevestigd welke telefoons een update naar Android 13 krijgen. Op de Britse website van het bedrijf kun je per smartphone bekijken wat het volgende besturingssysteem is, ontdekte GSMArena. Bij tien Motorola-telefoons wordt Android 13 vermeld. Deze toestellen worden dus in ieder geval (op den duur) bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Het gaat om onderstaande telefoons:

Motorola heeft haar updateplannen nog niet officieel naar buiten gebracht. Mogelijk worden in de loop daarnaartoe nog meer toestellen aan de updatelijst toegevoegd. Uiteraard wordt bovenstaande lijst dan bijgewerkt. Het is niet duidelijk wanneer Motorola de Android 13-updates uitrolt.

Meer over Android 13

Google bracht Android 13 vorige week uit. De nieuwste Android-versie is vooralsnog alleen beschikbaar voor Pixel-smartphones en komt later naar telefoons van andere merken. Hoe snel dit proces gaat, hangt van het merk af. De ene telefoonfabrikant is sneller met het uitbrengen van updates dan de ander.

Android 13 is een minder grote update dan zijn voorganger, Android 12. De nieuwe versie voert vooral subtiele verbeteringen door, onder meer op privacygebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen specifieke foto’s en video’s met apps te delen. Ook hoef je fotobewerkingsprogramma’s niet langer toestemming tot al je kiekjes te geven, maar alleen de plaatjes die je wil bewerken.

Wil je weten of jouw telefoon de update naar Android 13 krijgt? Check dan onderstaand overzicht. Hierin houden we precies bij welke Android-smartphones (g)een Android 13-update krijgen.

Verder lezen: Deze toestellen krijgen (waarschijnlijk) de Android 13-update