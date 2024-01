Deze Motorola-smartphones krijgen een Android 14-update

Heb jij een Motorola-smartphone? Dan kun je vanaf nu checken of jouw toestel wordt bijgewerkt naar Android 14. Check de volledige lijst hier.

We moesten er eventjes op wachten, maar eindelijk is duidelijk welke Motorola-smartphones een update naar Android 14 krijgen. Website Ytechb zocht dit uit op de supportpagina van Motorola en stelde een lijst samen. De toestellen die je hieronder ziet zijn uitgebracht in Nederland en ontvangen in de toekomst een Android 14-upgrade.

Het is onduidelijk wanneer welk Moto-toestel precies wordt bijgewerkt. Het bedrijf neemt doorgaans de tijd om grote Android-updates uit te rollen en is niet zo snel als bijvoorbeeld Google, Samsung en OnePlus. We denken dat de duurste smartphones van het bedrijf, zoals de Razr 40-toestellen, eerst worden bijgewerkt. De updates voor de goedkopere Moto G-telefoons laten waarschijnlijk nog wel even op zich wachten.

Zodra er meer bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet. Heb je een smartphone van een ander merk en wil je weten of je straks ook aan de slag kan met Android 14? Check dan het grote Android 14 update-overzicht, waarin we de updateplannen van alle fabrikanten verzamelen.

Dit is nieuw in Android 14

Android 14 is de opvolger van Android 13 en niet de meest spannende update. Desondanks zijn er genoeg interessante verbeteringen aanwezig. Zo krijg je meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen, door bijvoorbeeld een ander vergrendelscherm te kiezen. Daarnaast is Android 14 veiliger en privacyvriendelijker dan zijn voorganger, omdat je bijvoorbeeld nu zelf bepaalt tot welke foto’s je apps toegang hebben.

Wil je meer weten? In de Android 14 review lees je alles over de nieuwste Android-versie

