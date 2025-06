‘Deze Motorola-smartphones krijgen een Android 16-update’

Nu Android 16 is uitgebracht, wachten we op de updateplannen van smartphonemerken. Deze Motorola’s lijken sowieso te worden geüpgraded.

Android 16 is sinds kort beschikbaar voor Pixel-gebruikers, maar mensen met een andere smartphone moeten nog wachten. Fabrikanten maken de komende tijd hun updateplannen bekend en website Ytechb zegt nu te weten welke Motorola-toestellen een Android 16-update krijgen.

De website ontdekte op de supportpagina’s van Motorola namelijk dat bij veel telefoons wordt aangegeven dat ze worden bijgewerkt naar Android 16. Het gaat dus niet om een officiële lijst van Motorola zelf, maar de volgende smartphones lijken sowieso te worden geüpdatet.

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G56

Moto G55

Motorola ThinkPhone 25

Belangrijk om te weten is dat de lijst niet helemaal compleet is. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de Moto G35, een betaalbare smartphone die vorig jaar is uitgebracht. Motorola beloofde bij de lancering dat de G35 updates zou krijgen naar Android 15 én 16. Dat geldt ook voor de Razr 40 en Razr 40 Ultra, die eveneens in de lijst ontbreken.

Nieuw in Android 16

Android 16 is een behoorlijk grote update. De belangrijkste vernieuwing is het Material 3 Expressive-design. Android krijgt een nieuw ontwerp dat speelser en kleurrijker oogt. Zo zijn er veel nieuwe animaties en heb je meer opties om het uiterlijk aan te passen.

Ook nieuw: Live Updates. Daarmee krijg je direct op het vergrendelscherm informatie van een app, als je bijvoorbeeld via de Uber-app een taxi hebt besteld of een maaltijd wil laten bezorgen. Hierdoor hoef je niet je telefoon te ontgrendelen om de status te checken.

Heb je geen Motorola-smartphone, maar eentje van een ander merk – zoals Samsung, Xiaomi of OnePlus? Check dan het grote Android 16 update-overzicht om te zien of jouw telefoon ook de upgrade krijgt.

