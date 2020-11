‘Motorola komt begin 2021 met betaalbaar vlaggenschip’

Motorola zou begin volgend jaar een betaalbaar vlaggenschip uit willen brengen. De smartphone heet ‘Motorola Nio’ en draait mogelijk op een Snapdragon 865-chip.

‘Betaalbaar vlaggenschip Motorola begin volgend jaar op de markt’

Motorola presenteert begin 2021 een high-end smartphone met een vriendelijk prijskaartje. Volgens het Duitse Technik News krijgt de ‘Motorola Nio’ een Snapdragon 865-chip. Die processor zit dit jaar al in veel high-end telefoons, zoals de OnePlus 8T en Sony Xperia 5 II. Motorola stopt daar naar verluidt 8 of 12GB werkgeheugen bij en 128 of 256GB opslaggeheugen.

Hoe groot het scherm van Motorola’s betaalbare vlaggenschip wordt, is nog niet bekend. De resolutie wel: die bedraagt 2520 bij 1080 pixels. Het display krijgt verder een verversingssnelheid van minimaal 90Hz. Dat betekent dat animaties er vloeiender uitzien en je soepel door sociale media scrolt. Ook zit er een pilvormig gat in het scherm, dat plaats biedt aan twee selfiecamera’s.

Motorola bracht dit jaar met de Motorola Edge eindelijk weer een duurdere smartphone uit

Op de achterkant van de Motorola Nio vinden we drie camera’s. De primaire sensor heeft een resolutie van 64 megapixel. Daarnaast zit er een 16 megapixel-groothoeklens op de smartphone. Met de derde camera kun je geen foto’s maken. Dat is namelijk een dieptesensor die zorgt voor mooiere portretten.

Motorola lijkt zich te richten op de onderkant van het topsegment. De Nio gaat vermoedelijk de concurrentie aan met telefoons als de Samsung Galaxy S20 FE en Google Pixel 5. Dat zijn smartphones voor mensen die wel een high-end toestel willen, maar niet bereid zijn om 1000 euro of meer te betalen.

Motorola flirt weer met het hogere prijssegment

Motorola lanceerde dit jaar voor het eerst sinds tijden twee telefoons in het hogere prijssegment: de Motorola Edge en Motorola Edge Plus. Die laatste variant is officieel niet in Nederland te koop. Sommige webwinkels bieden de smartphone echter toch aan.

