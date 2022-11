‘Render toont betaalbare Motorola-telefoon met dubbele camera’

Motorola lijkt te werken aan een nieuwe, betaalbare smartphone die in 2023 moet verschijnen. Van het toestel is nu een eerste afbeelding opgedoken.

‘Nieuwe Motorola-telefoon duikt op’

De doorgaande goed ingevoerde smartphonelekker Evan Blass heeft in samenwerking met website Gadgetgang een afbeelding gedeeld van een nieuwe Motorola-smartphone. Het apparaat heeft de codenaam ‘Penang’ en moet ergens volgend jaar verschijnen. Het plaatje is behoorlijk onscherp, maar laat wel het design van de telefoon zien.

Veel is er nog niet bekend over de Motorola Penang. Blass weet wel te melden dat ‘ie over 4GB werkgeheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte beschikt. Dit duidt erop dat de Penang een betaalbare telefoon in het budget- of middensegment wordt. Waarschijnlijk gaat het dus om een Moto G- of Moto E-toestel.

Te zien is dat de Moto een scherm heeft met een cameragat bovenaan. Aan de rechterzijkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en aan/uit-knop, waarbij in laatstgenoemde mogelijk een vingerafdrukscanner is verwerkt. Hoe groot het scherm is weten we niet, maar wel opvallend is de dikke kin (de zware rand) onder het scherm. Ook dat wijst op een betaalbare smartphone.

Ook de camera’s springen in het oog, en dan vooral het feit dat er achterop ‘maar’ twee zitten. Veel fabrikanten kiezen ervoor hun telefoons van drie of zelfs vier camera’s te voorzien, al zijn ze lang niet altijd nuttig. Aan een macrocamera of dieptesensor heb je bijvoorbeeld in de praktijk erg weinig.

Motorola heeft dit jaar de nodige smartphones uitgebracht. Zo kwam het bedrijf met verschillende budgettoestellen, maar ook duurdere telefoons in bijvoorbeeld de Edge-reeks. Denk bijvoorbeeld aan de Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo.

Onlangs introduceert het bedrijf de Moto G72, een smartphone van 299 euro met een 108 megapixel-hoofdcamera. Interessanter is de nieuwe Motorola Razr 2022, een luxe (en peperdure) vouwtelefoon met een scherm dat verticaal open en dicht kan klappen. We hebben een review van de Motorola Razr 2022 gepubliceerd, waarin we je alles over het toestel vertellen.

Kijk ook onze videoreview van de Motorola Moto G52:

