‘Dit gaan de nieuwe budgettelefoons van Motorola kosten’

Motorola heeft weer een aantal budgetsmartphones op de planning staan. Van de Moto G13, Moto G23 en Moto G53 zijn nu de vermoedelijke adviesprijzen gelekt.

'Prijzen van Motorola-budgettelefoons gelekt'

Motorola introduceerde begin deze maand al de ThinkPhone, maar lijkt ook spoedig drie betaalbare smartphones uit te brengen. Drie toestellen die we sowieso verwachten, zijn de Motorola Moto G13, Moto G23 en Moto G53. Van deze telefoons is nu ook bekend wat ze moeten gaan kosten.

De website Appuals zegt namelijk te weten wat de prijzen van de Moto G13 en Moto G23 zijn. De G13, die in één versie met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte verschijnt, zou 159 euro kosten. De Moto G23, die beschikt over dezelfde hoeveelheid (werk)geheugen, moet 199 euro opbrengen.

De Motorola Moto G22 van vorig jaar

De uitgebreidere Moto G53 krijgt volgens PriceBaba een adviesprijs van 209 euro, al kan het zijn dat de telefoon nog iets duurder wordt. Zijn voorganger, de Moto G52, verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 249 euro. Enigszins opvallend is dat de Moto G53 – net als de G13 en G23 – ook maar 4GB werkgeheugen zou hebben.

De Motorola-telefoons moeten nog worden aangekondigd en het is onduidelijk wanneer dit gebeurt. De Moto G53 is vorige maand al wel onthuld in China, maar krijgt later een wereldwijde release. De specificaties van de Europese ‘versie’ van de G53 zouden bovendien iets anders zijn.

Dit zijn de verwachte specs

Volgens geruchten is de Motorola Moto G53 voorzien van een 6,53 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. De hd-resolutie is daarentegen relatief laag, waardoor beelden niet zo scherp ogen. Onder de motorkap van de smartphone zit waarschijnlijk een Snapdragon 480 Plus-processor, 5000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen en 128GB aan opslagruimte.

Daarnaast zou de Moto-telefoon een dubbele camera achterop krijgen. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en een (minder nuttige) 2 megapixel-lens. Laatstgenoemde is waarschijnlijk bedoeld voor macro- of portretfoto’s. Het toestel heeft bovendien een vingerafdrukscanner, koptelefoonaansluiting, nfc-chip en draait op Android 13.

Over de Moto G13 en Moto G23 is helaas nog weinig bekend. De telefoons zouden wel allebei een 6,5 inch-hd-scherm en een octacore-processor hebben. De toestellen beschikken naar verluidt ook over een 5000 mAh-batterij, al kan de Moto G23 sneller opladen (33 Watt) dan de Moto G13 (20 Watt). Opladen gaat via een usb-c-poort.

