Motorola presenteert nieuwe oortjes en smartwatch: dit zijn ze

Motorola heeft het druk. Naast de veelbelovende Motorola Signature 27 lanceert het bedrijf vandaag twee andere producten die onze aandacht trekken. Maak kennis met de Moto Buds 2 Ultra en Moto Watch Fit 2.

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Nieuwe wearables Motorola aangekondigd

Wellicht een beetje in de schaduw van de nieuwste high-ender van Motorola waar nu veel over gesproken wordt (de Motorola Signature 27), laat de fabrikant de wereld ook kennismaken met een smartwatch en draadloze oortjes. Wij nemen die met je door!

Moto Buds 2 Ultra

Motorola heeft vandaag nieuwe luxe draadloze oortjes uit de doeken gedaan. Het gaat om de Moto Buds 2 Ultra, volgens de fabrikant ‘de best klinkende moto buds tot nu toe’. Daar moet de samenwerking met Bose aan bijdragen. Zo profiteren de Buds 2 Ultra van tuning en ANC door het bekende audiobedrijf.

Een grotere dynamische driver van 11 millimeter en twee speakers zijn belangrijke onderdelen van de audio-ervaring. Die moet meeslepend zijn, met een rijk en gedetaileerd geluid. Zes microfoons zijn bedoeld om spraak goed op te vangen zodat je verstaanbaar kunt bellen.

Moto Buds 2 Ultra in de kleuren Pantone Temple Gray (l) en Pantone Reflecting Pond (r)

Slimme functies als AI Live Translate (werkt alleen in combinatie met een Motorola-smartphone) en handsfree Head Gestures zijn ook aanwezig met als doel meer gemak in het dagelijks gebruik te bieden.

Motorola belooft tot 8 uur afspeeltijd op één lading, oplopend tot maximaal 37 uur totale afspeeltijd in combinatie met de oplaadcase. Voor extra gemak wordt draadloos opladen ondersteund, mits je een geschikte moto snap-oplader hebt. De Moto Buds 2 Ultra hebben een prijskaartje van 199,99 euro.

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Motorola Watch Fit 2

De Watch Fit 2 is de opvolger van de in april 2025 gelanceerde Motorola Moto Watch Fit. Net als bij de voorganger ligt de focus op fitness en andere sporten. Zo registreer je er trainingen (100 ondersteunde trainingstypes) mee.

Maar het gaat verder dan dat. De Watch 2 Fit is ook geschikt om stress te registreren, je slaap(kwaliteit) bij te houden en voor vrouwen die inzicht willen in hun cyclus.

Moto Watch Fit 2 in de kleuren Pantone Ballerina, Pantone Stratified Sea en Pantone Pigeon

De Watch Fit 2 valt op omdat dit horloge ‘de langst meegaande batterij ooit in een Moto Watch heeft’, aldus Motorola. Het gaat om een batterijduur tot wel 12 dagen. Het klokje is bijzonder licht. Het 1,85 inch oled-display heeft dunne randen van slechts 2 millimeter. De piekhelderheid van het scherm is 1500 nits.

Daarnaast is het horloge voorzien van een IP68-classificatie en is hij waterdicht tot 5 ATM. Dat is fijn als je tijdens het hardlopen verrast wordt door een buitje. De nieuwe Moto Watch Fit 2 zit voor 99,99 euro om je pols.

Wat vind jij van Motorola’s nieuwe wearables? Laat het weten in de reacties onderaan dit artikel!