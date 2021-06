Motorola Defy is een stevige smartphone met bescheiden specificaties

Motorola heeft een nieuwe, stevige smartphone aangekondigd. De Motorola Defy, zoals het toestel heet, kan tegen een stootje en verschijnt ook in Nederland.

Motorola Defy officieel gepresenteerd: rugged smartphone

De Motorola Defy is een zogeheten rugged smartphone en in samenwerking met Bullitt gemaakt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in stevige toestellen en heeft voorheen bijvoorbeeld onder de Cat– en Landrover-naam Android-telefoons uitgebracht. De Defy is het eerste resultaat van de samenwerking tussen Motorola en Bullitt.

Een rugged smartphone heeft een extra stevige behuizing en is daardoor geschikt voor actieve gebruikers of mensen die bijvoorbeeld in de bouw werken. De Motorola Defy is stof- en waterdicht, maar kan ook tegen een stootje. Het toestel heeft veel en verschillende valtesten doorstaan en is uitvoerig getest om ervoor te zorgen dat ´ie tegen de elementen kan.

Volgens Motorola en Bullitt overleeft de Defy vallen tot 1,8 meter op harde ondergronden en kun je de telefoon tot 35 minuten lang onderwater houden op maximaal 1,5 meter diepte. Het scherm wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus en kun je ook met natte vingers bedienen.

Verder is de Motorola Defy bestand tegen extreme temperatuurverschillen en het is mogelijk om de telefoon schoon te maken met water en zeep, of bijvoorbeeld desinfectiegel of bleek. De poorten, van bijvoorbeeld de koptelefoon en usb-c-oplader zijn bovendien waterproof. Tot slot heeft de behuizing een speciale afwerking zodat je extra grip hebt, en wordt de telefoon geleverd met een polsband met koord.

Specificaties van de Motorola Defy

Hoewel de Motorola Defy een stuk steviger en duurzamer is dan andere toestellen in deze prijsklasse, zijn de specificaties niet zo bijzonder. De interne hardware komt grotendeels overeen met de Moto G9 Play, een budgettelefoon die Motorola vorig jaar uitbracht.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een lagere resolutie van 1600 bij 720 pixels. Beelden zien er hierdoor niet zo scherp uit, maar dit is wel gunstig voor de prestaties en accuduur van de smartphone. Over de batterij gesproken: deze is 5000 mAh groot, ondersteunt snelladen met 20 Watt en gaat volgens Motorola tot twee dagen op een volle lading mee.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 662-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dit is al een oudere chip die ook in goedkopere toestellen zit, zoals de Moto G9 Power, Poco M3 en Nokia 5.4. De opslagruimte is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje, zodat je genoeg ruimte hebt voor je apps en media.

Op de achterkant van de Motorola Defy zitten drie camera´s. De 48 megapixel-hoofdcamera combineert pixels om tot betere 12 megapixel-plaatjes te komen. De telefoon heeft ook een nachtmodus voor scherpere kiekjes in het donker. De 2 megapixel-macrocamera gebruik je voor close-ups, terwijl de 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretbeelden.

Oude software

Heel opvallend is dat de Motorola Defy nog op Android 10 draait, een bijna twee jaar oude Android-versie. Android 11 ontbreekt, maar Motorola belooft deze update wel voor de Defy uit te brengen. Dit gebeurt echter pas in de herfst. Een Android 12-update wordt niet uitgebracht. Android-beveiligingspatches verschijnen twee jaar lang en ieder kwartaal.

Motorola Defy release en prijs

De Motorola Defy heeft een adviesprijs van 329 euro en komt in twee kleurtjes: zwart en groen. Het stevige toestel verschijnt ook in Nederland, maar de precieze releasedatum is onbekend.