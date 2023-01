Nieuwe stevige smartphone Motorola kan sms’en via satellietverbinding

Motorola komt met een smartphone die sms’jes kan versturen via een satellietverbinding. Deze Motorola Defy 5G is een extra stevig toestel dat zich richt op avonturiers, die in gebieden komen zonder mobiel netwerk.

Sms’en via de satelliet met de Motorola Defy 5G

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Binnenkort verschijnt de opvolger van de Motorola Defy uit 2021. Het gaat weer om een zeer stevige smartphone, die een flinke val zonder problemen moet overleven. Hij schrikt ook niet van wat water of stof. De grootste vernieuwing zit echter in de verbindingen. De nieuwe Motorola Defy heeft niet alleen 5G aan boord, maar kan ook sms’en via een satellietverbinding. Handig als je op avontuur gaat in gebieden waar geen mobiel netwerk te vinden is.

De iPhone 14 van Apple kan ook communiceren met een satelliet, maar uitsluitend om een noodoproep te doen als je in de problemen zit. Het toestel van Motorola gaat verder. Gebruikers kunnen niet alleen een sos-bericht sturen of hun locatie delen, maar ook een ‘normale’ sms verzenden van maximaal 140 tekens.

De Motorola Defy uit 2021

Deze dienst komt voort uit een samenwerking tussen Motorola en Bullitt. De smartphone heeft een extra modem en antenne aan boord om de satellietverbinding mogelijk te maken. Berichten worden verstuurd via een speciale Bullitt Satellite Messenger-app, maar ontvangers zien hem binnenkomen als gewone sms. Ze kunnen ook een bericht terugsturen, maar daarvoor is wel de genoemde Messenger-app noodzakelijk.

Het versturen van een sms is alleen mogelijk als er zicht is op de hemel en zou tien seconden in beslag nemen. Er is bovendien een extra abonnement nodig. Voor zo’n vijf dollar per maand kun je 30 berichten verzenden. De sos-functie is de eerste twaalf maanden gratis.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de nieuwe Motorola Defy

De nieuwe Motorola Defy wordt eind februari aangekondigd. De satellietfunctie zou dan direct beschikbaar zijn in Noord-Amerika en Europa.

Over de verdere specificaties van de smartphone is nog weinig bekend. Zoals je in onze review van de eerste Motorola Defy kunt lezen, is er voldoende ruimte voor verbetering. Zo was het scherm van dat toestel niet erg helder. Ook liet de software-ondersteuning nogal te wensen over.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste smartphonenieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

Lees het laatste nieuws over Motorola: