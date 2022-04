Android 12 rolt uit in Nederland voor Motorola Edge 20

De Motorola Edge 20 is de eerste Edge-smartphone die Android 12 krijgt in Nederland. De update rolt nu uit, terwijl gebruikers van de Edge 20 Lite en Edge 20 Pro nog even moeten wachten.

Het duurde behoorlijk lang, maar Motorola is eindelijk begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Motorola Edge 20. Android 12 is al vele maanden uit en een testversie van Android 13 alweer beschikbaar voor ontwikkelaars. Het wordt dus echt tijd dat recente smartphones die nog op het verouderde Android 11 draaien een update krijgen.

De Edge 20-serie van Motorola bestaat uit drie toestellen: de Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite. In Nederland ontvangt enkel de reguliere Edge 20 momenteel de Android 12-update. Braziliaanse gebruikers van de Edge 20 Pro kunnen de nieuwe software ook verwachten. Als alles daar goed gaat, ontvangen de Pro-toestellen in andere landen de update waarschijnlijk ook snel.

Over Android 12 voor de Motorola Edge 20 Lite is nog niets bekend. Fabrikanten updaten budgetsmartphones doorgaans langzamer. Motorola Nederland kan hier na navraag van Android Planet helaas nog geen uitsluitsel over geven.

Motorola bracht eerder deze maand al een Android 12-update uit voor de Motorola Moto G30, Moto G200 en Moto G Pro. Binnen Android 12 zijn een hoop visuele aspecten aangepast. Dankzij het nieuwe Material You-design heeft de software een veel persoonlijkere uitstraling, met vloeiende animaties, dynamische kleuren en grotere knoppen. Motorola heeft wel zijn eigen schil over Android 12 geplakt, waardoor niet alle kenmerkende Material You-functies zichtbaar zijn.

Waar je wél uitvoerig gebruik van kunt maken, zijn de nieuwe privacyfeatures. Google wil dat je meer in controle bent over welke data en permissies door je apps worden gebruikt. Daarom is er nu een zogenoemd Privacy Dashboard, waar je nauwkeurig kunt zien welke data je apps gebruiken. Ook kun je per app toegang geven of weigeren om gebruik te maken van de camera en de microfoon.

Bedankt voor de tip en screenshot, Herman!

