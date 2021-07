‘Specificaties en afbeeldingen Motorola Edge 20-serie gelekt’

De Motorola Edge en Edge Plus van vorig jaar waren de eerste luxe vlaggenschepen van Motorola in een lange tijd. Binnenkort komt de smartphonefabrikant met twee opvolgers, die opvallend genoeg geen ‘edge-scherm’ meer krijgen.

Motorola Edge 20 en Edge 20 Plus hebben geen ‘edge’ meer

Motorola komt binnenkort met twee nieuwe toestellen: de Edge 20 en de Edge 20 Plus. De specificaties en een aantal afbeeldingen van de smartphones zijn gelekt door MySmartPrice. Het meest opvallende aspect van beide toestellen ten opzichte van hun voorgangers, is dat het zogenoemde ‘edge-scherm’ verdwenen is. Gek, aangezien de namen van de telefoons iets anders suggereren.

Het lek bevestigt dat de Motorola Edge 20 een 6,67 inch-scherm zal hebben. Het toestel wordt verkrijgbaar met 6, 8 of 12 gigabyte werkgeheugen aan boord. De nieuwe smartphone draait op Android 11. Een accu van 3.760 mAh houdt het apparaat draaiende. Ook is er een vingerafdrukscanner in de powerknop verwerkt.

Op de achterzijde van de Edge 20 zijn drie camera’s zichtbaar. Hier meldt MySmartPrice verder niets over. We verwachten een 108 megapixel-hoofdlens, vergezeld door een groothoeklens en een dieptesensor. Aan de binnenkant van de smartphone is naar verluidt een Snapdragon 778G-chip te vinden. Dit is niet de snelste chip op aarde, maar ook zéker niet de traagste.

Motorola Edge 20 Plus krijgt snellere chip en uitgebreider camerasysteem

De Motorola Edge 20 Plus wordt het luxere broertje van de Edge 20. Het toestel krijgt in plaats van een Snapdragon 778 de Snapdragon 870. Deze chip is nét iets minder krachtig dan de Snapdragon 888; de chip onder andere die te vinden is in de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Op de achterzijde van de Plus-variant is een vierkante lens zichtbaar. Dit zou kunnen betekenen dat de Edge 20 Plus een extra krachtige telelens heeft, die verder kan inzoomen dan veel andere smartphones. Dit gebeurt dan zonder kwaliteitsverlies. Ook hier is echter nog niets over bekend.

Wel krijgt de Edge Plus hoe dan ook een grote batterij dan zijn goedkopere broer. Met 4230 mAh komt het toestel de dag naar verwachting gemakkelijk door. Het is onwaarschijnlijk dat de batterijgrootte iets te maken heeft met de ververssnelheid van het scherm. Beide smartphones krijgen naar verwachting een 120 herz-scherm, dat vloeiende animaties mogelijk maakt.

Volgens een betrouwbare lekker worden de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Plus eind juli gepresenteerd. Beide toestellen komen waarschijnlijk ook naar Europa, maar of dat ook specifiek geldt voor Nederland, is nog de vraag.

Volgens een betrouwbare lekker worden de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Plus eind juli gepresenteerd. Beide toestellen komen waarschijnlijk ook naar Europa, maar of dat ook specifiek geldt voor Nederland, is nog de vraag.