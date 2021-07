Motorola Edge 20 officieel: luxe smartphones focussen zich op camera’s

Motorola heeft drie nieuwe smartphones gepresenteerd: de Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite. In dit artikel vertellen we je alles over de specificaties, prijzen en release.

Motorola Edge 20 officieel onthuld

We kennen Motorola vooral van de betaalbare smartphones die het bedrijf uitbrengt, zoals de Moto G30 en Moto G9 Power. Nu komt de fabrikant met drie duurdere toestellen in de Edge 20-lijn. Het gaat om de Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite. De smartphones lijken aan de buitenkant op elkaar, maar hebben wel verschillende specificaties, features en prijzen.

We beginnen bij de Motorola Edge 20, het ‘reguliere’ toestel. De Edge 20 is opvallend dun (nog geen 7 millimeter), volgt de Motorola Edge van vorig jaar op en heeft een 6,7 inch-scherm. De full-hd-resolutie is hoog en het display beschikt over een ververssnelheid van 144Hz. Dit betekent dat beelden veel vaker worden ververst: 144 keer in plaats van 60 keer. Alles oogt hierdoor veel vloeiender en sneller.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 778G-chip, een snelle processor met 5G-ondersteuning en prima prestaties. De chip wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, wat ruim voldoende is voor de meeste gebruikers. De accu is met 4000 mAh relatief klein, maar kan wel snel opladen met 30 Watt.

Opvallend aan de Motorola Edge 20 is de 108 megapixel-camera op de achterkant. Daarmee moet de telefoon scherpe foto’s maken, ook als het donker. Voor het maken van wijdere kiekjes is een 16 megapixel-groothoeklens aanwezig, terwijl de 2 megapixel-macrocamera helpt bij het maken van close-ups. Met de telelens kan de Edge 20 tot 30x inzoomen.

Motorola Edge 20 Pro als topmodel

De Motorola Edge 20 Pro is de duurste en meest uitgebreide smartphone van het drietal. Hij valt vooral op de periscopische zoomlens, waarmee de Edge 20 Pro tot 5x optisch kan inzoomen. Hierbij gaat er geen kwaliteit verloren en heb je dus ook op grote afstand een scherpe foto. Dankzij de Super Zoom-feature kun je ook tot 50x digitaal inzoomen.

Daarnaast kan de Edge 20 Pro video’s maken in 8K-resolutie. De hoofdcamera heeft een resolutie van 108 megapixel de groothoeklens kan ook gebruikt worden om macrofoto’s te maken. Het scherm is 6,7 inch groot en heeft – net als bij de Edge 20 – een hoge ververssnelheid van 144Hz. De telefoon draait op een snelle Snapdragon 870-processor en heeft veel werkgeheugen (12GB) en opslagruimte (256GB).

Motorola Edge 20 Lite: goedkoper en minder krachtig

De Motorola Edge 20 Lite is een stuk goedkoper dan de Edge 20 en 20 Pro, maar heeft ook een 108 megapixel-camera. Ook beschikt de telefoon over een groot oled-scherm van 6,7 inch, al is de ververssnelheid van 90Hz wel iets lager. Desondanks moeten beelden hierdoor lekker vloeiend zijn.

Onder de motorkap zit een minder krachtige MediaTek-processor met 8GB RAM en 128GB opslag. De accu is met 5000 mAh wel een stuk groter dan bij de reguliere Edge 20, en hij laadt even vlot op (30 Watt) Alle smartphones draaien uit de doos op bijna kale versie van Android 11, zonder onnodige toevoegingen.

Motorola laat weten dat de Edge 20-telefoons minstens twee jaar van beveiligingsupdates worden voorzien, maar ook twee grote Android-versie-updates ontvangen. Dit is opvallend, want bijna alle smartphones van het bedrijf (en ook de Edge van vorig jaar) krijgen slechts één grote Android-upgrade.

Het updatebeleid is dus verbeterd, al loopt de fabrikant alsnog achter op bedrijven als Samsung, OnePlus en Oppo. Smartphones van deze merken krijgen langer Android- en beveiligingsupdates. Desondanks is het fijn dat de Edge 20-telefoons sowieso kunnen rekenen op Android 12 en 13.

Motorola Edge 20 prijzen en releasedata

Motorola brengt Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite de komende tijd uit in Nederland. In het overzicht hieronder zetten we de release-informatie en prijzen voor je op een rijtje.

Motorola Edge 20: 499 euro , verschijnt eind augustus

, verschijnt Motorola Edge 20 Pro: 699 euro , verschijnt eind augustus

, verschijnt Motorola Edge 20 Lite: 349 euro, verschijnt begin september

