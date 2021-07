‘Ontwerp Motorola Edge 20 te zien in gelekte renders’

Motorola heeft twee nieuwe smartphones in de pijplijn: de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Plus. Van het goedkoopste model zijn renders gelekt, die het toestel van alle kanten in het zonnetje zetten.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Edge 20 renders gelekt

De nog onaangekondigde Motorola Edge 20 en Edge 20 Plus kwamen een tijdje terug voor het eerst in het nieuws, toen de telefoons werden gespot in een reeks TENAA-vermeldingen. Dankzij bekende lekkers PriceBaba en OnLeaks hebben we nu renders van de Edge 20 in handen. Ook zijn een aantal toonaangevende specificaties gelekt.

De Motorola Edge 20 en Edge 20 Plus worden in tegenstelling tot vorig jaar geen krachtige vlaggenschepen. Het laatste lek suggereert dat de Edge 20 wordt aangedreven door de Snapdragon 778-chipset. Dit is een iets minder krachtige versie van de Snapdragon 780, die we eerder zagen in de Xiaomi Mi 11 Lite.

Vloeiend scherm en 108 megapixel-camera

Naast de nieuwe chip krijgt de Motorola Edge 20 een 6,7-inch scherm met een ververssnelheid van 120 Herz. De smartphone krijgt naar verwachting 6 gigabyte RAM en 128 gigabyte aan opslagruimte. Ook komt er een versie met 8 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag op de markt, die iets duurder wordt.

In de cameramodule op de achterkant van de telefoon vinden we waarschijnlijk een 108 megapixel-hoofdlens, een 16 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens. De telefoon gaat naar verwachting de hele dag mee, dankzij een 4000mAh-accu.

Wanneer Motorola haar nieuwe smartphones gaat aankondigen, is nog niet bevestigd. Aangezien steeds meer details van de Edge 20 en Edge 20 Plus bekend worden, lijkt de lancering niet ver weg te zijn. Motorola kondigde onlangs een evenement aan voor 29 juli. De kans is groot dat we de toestellen daar voor het eerst zullen zien.

Natuurlijk houdt Android Planet je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Motorola’s nieuwe smartphones! Niks missen? Schrijf je dan in even in voor onze gratis nieuwsbrief of volg ons natuurlijk op Instagram of Facebook.