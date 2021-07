Gerucht: Motorola Edge 20 verschijnt eind deze maand

Volgens een betrouwbare lekker wordt de Motorola Edge 20 eind juli gepresenteerd. Twee van de toestellen komen waarschijnlijk ook naar Europa, maar of dat ook specifiek geldt voor Nederland, is nog wel de vraag.

Motorola Edge 20-serie: eind juli de aankondiging

Het nieuws komt van de hand van Evan Blass, een bekende bron als het gaat om het lekken van vroegtijdige informatie over smartphones. Eerder verscheen al informatie over aankomende Motorola Edge-toestellen en Blass zegt nu dat die aan het eind van deze maand worden gepresenteerd.

De normale Motorola Edge 20 – met codenaam ‘Berlin’ – is afgelopen tijd al vaker in het nieuws geweest. Zo zit waarschijnlijk de Snapdragon 778G-chip onder de motorkap. Dat is de opvolger van de Snapdragon 765G die we vinden in de eerste Motorola Edge. Het scherm wordt vermoedelijk 6,67 inch groot en krijgt een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat daarbij om een amoled-scherm, net als bij zijn voorganger.

Er komen modellen op de markt met 6GB of 8GB RAM en 128GB of 256GB interne opslag. Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder een 108 megapixel-lens. Ook is een 16 megapixelcamera aan boord, die je gebruikt voor groothoekfoto’s en macrofotografie. De derde camera is handig om wat te zoomen en zo objecten dichterbij te halen.

De frontcamera zit in een gecentreerd gaatje in het scherm en heeft een resolutie van 32 megapixel. De smartphone komt op de markt in drie kleuren, draait op Android 11 en heeft een losse knop om de Google Assistent op te starten.

‘Ook Motorola Edge 20 Plus op komst’

Daarnaast zou Motorola werken aan de Edge 20 Plus als opvolger van de normale Motorola Edge Plus. Volgens de bron wordt dat toestel wel uitgebracht in Europa, maar of dat ook bij ons zal zijn is nog de vraag. De eerste Plus-variant is immers niet officieel in Nederland uitgebracht en alleen te koop via grijze import bij een handjevol webwinkels.

Dat model beschikt volgens de laatste geruchten over de iets krachtigere Snapdragon 870-procesor, die we bijvoorbeeld kennen van de Motorola Moto G100. De andere specificaties zijn grotendeels hetzelfde als de normale Moto Edge 20. Wel verschilt de accucapaciteit tussen beide toestellen. De Edge 20 wordt uitgerust met een 4000 mAh-accu, terwijl de Motorola Edge 20 Plus een 4500 mAh-exemplaar aan boord krijgt.

