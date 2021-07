‘Groot Motorola Edge 20-lek laat niks meer aan de verbeelding over’

Later deze week verwachten we de Moto Edge 20-serie te gaan zien. Er komen volgens nieuwe geruchten drie modellen op de markt. Naast nieuwe afbeeldingen zijn ook alle Motorola Edge 20 specificaties nu bekend, wij zetten ze op een rij.

Instapmodel: Motorola Edge 20 Lite

De Moto Edge 20 Lite wordt de meest betaalbare van het aankomende trio. De processor komt van MediaTek en biedt ondersteuning voor 5G. Het scherm is 6,7 inch groot en krijgt een full hd-resolutie. De ververssnelheid is 90Hz, daardoor voelt het toestel iets soepeler aan ten opzichte van een normaal display, dat 60 keer per seconde ververst.

Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder de primaire variant van 108 megapixel. De twee andere camera’s gebruik je voor het maken van groothoekfoto’s (8 megapixel) en het opslaan van diepte-informatie (2 megapixel). Dat gebruik je om betere portretfoto’s te maken met een wazige achtergrond. Tot slot heeft de frontcamera een resolutie van 32 megapixel.

Motorola brengt het model op de markt met 8GB RAM en 128GB interne opslag. Dat is uitbreidbaar via een geheugenkaartje. Muziek luister je via bluetooth of via de koptelefoonaansluiting. Opladen van de 5000 mAh-accu kan met maximaal 30 Watt en de fabrikant levert het toestel uit met Android 11.

Motorola Edge 20 specificaties

De Edge 20 wordt het middelste model en daarvan is inmiddels al veel gelekt. TechnikNews meldt dat dat toestel zo’n 499 euro gaat kosten. Het krijgt ook een 6,7 inch scherm met dezelfde resolutie als de Lite 20. Wel ververst ‘ie maximaal 144 keer per seconde. Onder de motorkap vinden we de relatief nieuwe Snapdragon 778G, 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Bij dit model is dat echter niet uit te breiden.

De Motorola Moto Edge 20 komt op de markt in het grijs en wit en bevat een 4000 mAh-accu. Opladen gaat ook met 30 Watt. De camera’s zijn nagenoeg hetzelfde aan die van de Moto Edge 20 Lite met één verschil. Foto’s in een wijdere hoek maak je in een resolutie van maximaal 16 megapixel.

Motorola Edge 20 Pro: prijs van 699 euro

Zoek je het beste model van dit aankomende trio, dan is de Motorola Edge 20 Pro de juiste keuze. De Snapdragon 870 zorgt voor de nodige kracht en kennen we onder andere van de Motorola Moto G100. De opslag bedraagt 256GB en er is 12GB RAM aanwezig. Het scherm van 6,7 inch ververst ook 144 keer per seconde.

De drie camera’s op de achterkant hebben resoluties van respectievelijk 108, 16 en 2 megapixel. Wel kun je met dit toestel tot vijf keer zoom gebruiken, terwijl dat bij de normale Edge 20 tot drie keer kan. Ook dit toestel komt met Android 11 en laadt op met maximaal 30 Watt. De capaciteit van de accu bedraagt 4500 mAh. De fabrikant brengt het toestel uit in twee blauwtinten, waaronder een versie met veganistisch leer.

Motorola-evenement op 29 juli

Op 29 juli aanstaande houdt Motorola een digitaal evenement, waar we de officiële aankondiging van de drie modellen verwachten. Natuurlijk doet Android Planet daarvan verslag dus houdt onze website en socials in de gaten!

