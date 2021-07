Motorola verbetert updatebeleid met Edge 20-telefoons

Motorola belooft de gloednieuwe Edge 20-smartphones langer te ondersteunen dan dat het bedrijf normaliter bij andere toestellen doet. In dit artikel vertellen we je meer over het updatebeleid.

Met de Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite presenteerde Motorola deze week drie luxe smartphones, die duurder zijn dan de budgettoestellen waar we de fabrikant van kennen. Bij de aankondiging maakte Motorola ook bekend hoeveel updates potentiële gebruikers kunnen verwachten.

Het bedrijf belooft dat de Edge 20-smartphones minimaal twee jaar aan beveiligingsupdates krijgen, maar ook twee grote Android-versie-upgrades. Dit betekent dat ze sowieso worden bijgewerkt naar Android 12 en 13, wat een update meer is dan gebruikelijk. De meeste Motorola-telefoons ontvangen namelijk slechts één grote Android-update.

Hierdoor wordt de Edge 20-reeks dus beter ondersteund dan toestellen als de Moto G30, Moto G9 Power en ook de relatief dure Moto G100. Motorola zet dus een stap in de goede richting, maar doet het nog niet zo goed als andere smartphonefabrikanten. Met name Samsung ondersteunt zijn toestellen erg lang, maar ook OnePlus en Oppo hebben dit jaar hun updatebeleid verbeterd.

Meer over de Motorola Edge 20 (Pro en Lite)

Motorola brengt met de Edge 20 Pro een high-end smartphone uit met een adviesprijs van 699 euro. De telefoon valt vooral op door de camera’s. Zo heeft de Edge 20 Pro een periscopische zoomlens, een feature die we nog niet eerder op een Motorola-toestel hebben gezien. Met de periscopische zoomlens kan de Edge 20 Pro verder inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

De Motorola Edge 20 Lite is de goedkoopste smartphone van het stel. Hij kost 349 euro en moet het vooral hebben van zijn 6,7 inch-oled-scherm en 108 megapixel-camera op de achterkant. Het toestel heeft wel een minder krachtige Dimensity 720-processor van MediaTek. Deze chip zit bijvoorbeeld ook in de betaalbare Samsung Galaxy A32 5G. De Edge 20 Lite heeft daarentegen wel een grote accu die snel oplaadt.

Tot slot is er de ‘normale’ Motorola Edge 20, die met zijn adviesprijs van 499 euro in het midden zit. Het toestel heeft een groot scherm met een hele hoge ververssnelheid van 144Hz. Bij de meeste Android-telefoons zien we displays met 90 of 120Hz. De Edge 20 heeft ook een vlotte Snapdragon 778G–processor, maar de accu is met 4000 mAh wel relatief klein.

De Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite zijn binnenkort in Nederland te koop. De reguliere Edge 20 en het Pro-model verschijnen eind augustus, de Edge 20 Lite is begin september hier verkrijgbaar.

