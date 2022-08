Motorola Edge 2022 officieel: grote accu, snel scherm en nieuwste chip

De Motorola Edge van 2022 is officieel aangekondigd. Het midrange-toestel beschikt over prima specificaties en een strak design. Zo heeft hij de nieuwste chip en gaat hij lang mee op een acculading.

Motorola Edge 2022 officieel aangekondigd

Daar is ‘ie dan: de nieuwe Motorola Edge 2022. Hij is aangekondigd en heeft toffe specificaties. Voor nu komt het toestel alleen in de Verenigde Staten uit, maar de kans is groot dat Motorola de Edge 2022 ook naar Europa zal brengen. Mogelijk onder een andere naam, maar hier is nog niets over bekend.

Dit zijn de specificaties

De Motorola Edge 2022 heeft de nieuwste MediaTek-chip, de Dimensity 1050. Daarmee behaalt het toestel extra snelle 5G-snelheden. De chip is niet de krachtigste processor en minder snel dan bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Plus Gen 1 van Qualcomm, maar dat is niet zo gek. Deze Edge 2022 bevindt zich immers in het middenklasse-segment.

Voorop de nieuwe Edge zit een 6,6 inch amoled-scherm. Deze heeft een hoge helderheid en kan kleuren extra duidelijk weergeven. Het scherm heeft ook een verversingssnelheid van 144Hz. Daardoor voelt hij extra snel aan ten opzichte van een 60Hz- of 90Hz-scherm. 144Hz zien we niet zo vaak op smartphones in dit prijssegment.

De Edge 2022 heeft een accu van 5000 mAh. Volgens Motorola houdt de smartphone het twee dagen vol, zonder aan de lader te hoeven. Wij zijn benieuwd hoe dat in de praktijk zal zijn. Opladen doet de Edge met maximaal 30 Watt. Dat is prima, maar niet zo snel als sommige concurrenten.

Voorop de Edge zit een 32 megapixel-selfiecamera. Verder heeft de smartphone drie camera’s, waaronder een hoofdcamera van 50 megapixel. Volgens Motorola heeft deze de ‘snelste en beste autofocus ooit’. Ook is er een groothoeklens van 13 megapixel voor wijde shots, terwijl de dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s.

Android 12, prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 2022 draait uit de doos op een bijna kale versie van Android 12. Onlangs is Android 13 uitgekomen voor Google Pixel-telefoons. Op den duur zal deze nieuwste versie ook naar de Motorola Edge komen. Het toestel krijgt waarschijnlijk twee grote Android-updates en drie jaar aan beveiligingsupdates.

Zoals eerder gezegd komt de Motorola Edge 2022 eerst alleen naar de Verenigde Staten. Daar kost het instapmodel omgerekend zo’n 500 euro. Daarvoor krijg je 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Er is ook een duurdere 8/256GB-variant. Of en wanneer de telefoon naar Nederland komt, is nog niet bekend.

