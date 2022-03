‘Roadmap van Motorola wijst op vier nieuwe Edge-smartphones’

De Edge-lijn bestaat uit Motorola’s belangrijkste smartphones van dit moment. Volgens gelekte plannen van de fabrikant kunnen we dit jaar nog vier nieuwe Edge-toestellen verwachten.

Nog vier nieuwe Motorola Edge-telefoons in 2022

Motorola brengt nu al een tijdje smartphones uit onder de Edge-naam. Momenteel is de Edge 30 Pro het meest geavanceerde model van de Edge-lijn, maar daar komt binnenkort verandering in. Er gaan namelijk al maanden geruchten over de Motorola ‘Frontier’. Dit is de codenaam voor een toestel dat waarschijnlijk de Edge 30 Ultra gaat heten.

De Motorola Edge 30 Ultra krijgt indrukwekkende specificaties, zoals een Snapdragon 8 Gen 1-chip, 144Hz-scherm en 200 megapixel-camera. Het is echter niet de enige Edge-smartphone die we nog dit jaar gaan zien. Een gelekte Motorola-roadmap voor 2022 wijst op nog drie andere Edge-toestellen.

Motorola Edge 30 Pro

Zo spreekt de roadmap over een toestel met de codenaam ‘Dubai’, dat waarschijnlijk de reguliere Motorola Edge 30 is. Dit toestel krijgt een Snapdragon 778G Plus-chip. Dit is een rappe middenklasser-chip met 5G-ondersteuning. Daarnaast krijgt dit toestel een 144Hz-scherm, net als de Edge 30 Ultra. Wel is de resolutie van de camera met 50 megapixel een stuk lager.

Ook een Plus- en Lite-toestel op komst

Vervolgens komt Motorola nog met een ‘Dubai Plus’-toestel – wellicht de Motorola Edge 30 Plus. Dit toestel draait op een MediaTek-chip, die nog niet is aangekondigd. Volgens de geruchten levert Motorola dit toestel met een stylus, vergelijkbaar met de S Pen van Samsung.

Tot slot is er de ‘Miami’. We weten vrijwel zeker dat dit toestel op de markt verschijnt als de Mototola Edge 30 Lite. De smartphone krijgt met een 6,28 inch-scherm het kleinste display van de Edge 30-serie. Volgens de geruchten wordt het toestel slechts 7 millimeter dun.

