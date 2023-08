‘Render toont mysterieuze Motorola Edge 2023’

Een nieuwe render laat een onaangekondigde smartphone van Motorola zien. Het is onduidelijk hoe de telefoon heet, maar voorlopig noemen we ‘m de Motorola Edge 2023.

Bekijk de Motorola Edge 2023 render

De afbeelding die je hieronder ziet is gepubliceerd door de website Pricebaba. Het plaatje is niet erg scherp en het is niet helemaal duidelijk over welke Motorola-smartphone het precies gaat. De bron noemt hem de Edge 2023, al lijkt de telefoon wel heel erg op de Edge 40. Misschien is het de opvolger van de Edge 40, maar het kan ook een iets aangepaste versie van deze telefoon zijn.

De genoemde smartphone is een aantal maanden geleden in Nederland uitgebracht. Op de render zien we een groot scherm met gebogen zijkanten en een vingerafdrukscanner. Die zit onder het display. De achterkant, die net als bij de Edge 40 een leren afwerking heeft, biedt plaats aan twee camera’s en een dubbele flitser.

Verder is er nog weinig over de Motorola Edge 2023 bekend. Zo weten we niet over welke specificaties het toestel beschikt en voor wanneer Motorola de aankondiging gepland heeft staan. Als hier meer over bekend wordt, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

Motorola Edge 40

De gelekte Moto-telefoon vertoont zoals gezegd veel gelijknissen met de Motorola Edge 40. Deze midrange smartphone beschikt over een vlotte processor, strak design en goede accuduur. Hij is bovendien flink in prijs gedaald, waardoor je nog ongeveer 400 euro voor de telefoon betaalt.

We hebben eerder dit jaar een review van de Motorola Edge 40 gepubliceerd. Op het magere updatebeleid na is er weinig op de smartphone aan te merken. Meer weten? De conclusie van de review lees je hieronder.

We zijn positief verrast door de Motorola Edge 40. De smartphone is behoorlijk allround en doet weinig onder voor concurrerende smartphones – en toestellen die zelfs nog ietsjes duurder zijn. Het scherm ziet er erg mooi uit, het design is door het gebruikte nepleer uniek en met name de hoofdcamera presteert opvallend goed.

Ook hebben we weinig te klagen over de accuduur, oplaadsnelheid en algemene prestaties. Maar, de processor is niet de snelste in deze prijsklasse en het updatebeleid kan beter, ook al heeft Motorola stappen in de goede richting gezet.