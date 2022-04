‘Dit is de Motorola Edge 30: officiële afbeeldingen zijn gelekt’

Motorola verkoopt de Edge 30 Pro al in Nederland, maar misschien komt daar binnenkort de ‘normale’ Edge 30 bij. Van het toestel zijn officiële afbeeldingen én specificaties gelekt.

Bekijk de Motorola Edge 30-afbeeldingen

Motorola staat niet stil en brengt regelmatig nieuwe smartphones uit. Zo kwam het bedrijf onlangs met de Moto G22 en Moto G52 en mogelijk wordt binnenkort ook de Edge 30 gepresenteerd. Deze smartphone is namelijk te zien op officiële afbeeldingen, afkomstig van website 91Mobiles in samenwerking met Evan Blass.

Zowel 91Mobiles als Blass zijn bekende en erg betrouwbare namen als het om smartphonegeruchten gaat. De Edge 30 lijkt een afgeslankte versie van de Edge 30 Pro te worden, een smartphone die in februari werd uitgebracht in Nederland. Het design is vergelijkbaar, met bijvoorbeeld een camera-eiland met drie lenzen onder elkaar.

De Motorola Edge 30 moet in verschillende kleuren verschijnen en de vingerafdrukscanner zit naar verwachting aan de zijkant. Bij de Edge 30 Pro koos Motorola immers ook voor een scanner aan de rechterzijkant, in de aan/uit-knop. Verder bevat het scherm dunne randen.

Specs van de Motorola Edge 30

Naast officiële plaatjes deelt de website de belangrijkste specificaties van de aankomende Motorola-smartphone. Zo zou de telefoon een Snapdragon 778G-processor krijgen, die we kennen van de Samsung Galaxy A52s. De chip wordt geholpen door 6 of 8GB aan werkgeheugen en er is 128 of 256GB aan opslag.

Het scherm is 6,55 inch groot, heeft een oled-paneel voor mooie beelden en erg hoge ververssnelheid van 144Hz. De Edge 30 zou daarnaast over een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-dieptesensor (voor portretfoto’s) en groothoeklens beschikken. Selfies maakt de telefoon met een 32 megapixel-frontcamera.

Tot slot is de Motorola Edge 30 naar verluidt voorzien van een 4020 mAh-accu. Dat is anno 2022 aan de krappe kant: de meeste Android-telefoon hebben een batterij van ongeveer 5000 mAh. Het is daarom nog maar de vraag hoe lang de smartphone het uithoudt op een volle lading. Gelukkig lijkt snelladen wel van de partij te zijn: de bron heeft het over een meegeleverde 33 Watt-stekker.

Het is onduidelijk wanneer Motorola de Edge 30 aankondigt en wat de smartphone gaat kosten. De Edge 30 Pro heeft een adviesprijs van 799 euro. De voorganger van de reguliere Edge 30 – de Edge 20 – werd vorig jaar uitgebracht voor 499 euro.

