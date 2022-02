‘Motorola kondigt high-end Edge 30 Pro aan op 24 februari’

Motorola kondigt op 24 februari een nieuw vlaggenschip aan. Dat heeft de fabrikant onlangs bevestigd via Twitter. Dit is wat we verwachten.

Bevestigd: nieuwe Moto Edge komt op 24 februari

Er gaan al een tijdje geruchten over de komst van een nieuwe Motorola-topper: de Edge 30 Pro. Motorola heeft de komst van het toestel nu zelf bevestigd via een Twitter-post. Op de aankondiging van het evenement staat de hashtag #findyouredge. We weten dus zeker dat het om een toestel uit de Edge-serie gaat. Verder kunnen we helaas weinig informatie uit de uitnodiging opmaken.

De Motorola Edge 30 Pro wordt een high-end toestel met robuuste specificaties. Zo draait de smartphone op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-chip en is er minstens 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte aanwezig. Het toestel krijgt een groot 6,7 inch-oled-scherm met dunne (en waarschijnlijk gebogen) schermranden.

Op de achterkant vinden we drie camera’s. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De selfiecamera schiet kiekjes in 60 megapixel.

De Moto Edge 30 Pro is stiekem een toestel dat al bestaat

Hoewel de Edge 30 Pro een goede smartphone lijkt te zijn, is hij niet bepaald spannend. Dat komt omdat het toestel in China al verkrijgbaar is onder een andere naam: de Moto Edge X30. Het is dus simpelweg een rebrand. Dat haalt de spanning voor het evenement er een beetje af, maar maakt de smartphone natuurlijk niet minder goed.

Het toestel volgt de Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro van vorig jaar op. Deze telefoons vallen op door het slanke design, goede camera’s en prima hardware. In de review van de Motorola Edge 20 (Pro) lees je alles wat je moet weten.

