Dit is de Motorola Edge 30 Pro: nu te koop in Nederland voor 799 euro

Motorola heeft zijn nieuwste vlaggenschip uit de doeken gedaan: de Edge 30 Pro. Het toestel biedt razendsnelle hardware, vernieuwde camera’s en kan heel rap opladen.

Motorola Edge 30 Pro officieel gepresenteerd

De Motorola Edge 30 Pro volgt de Edge 20 Pro van vorig jaar op en is het nieuwste high-end toestel van de fabrikant. De Edge 30 Pro is een stuk duurder dan de telefoons die Motorola normaliter uitbrengt; we kennen de fabrikant immers van de betaalbare budget- en midrangesmartphones.

De Edge 30 Pro werd eerder in China gepresenteerd als de Edge X30, maar komt nu dus ook naar Nederland. Het toestel heeft een adviesprijs van 799 euro en kun je vanaf nu hier kopen. De smartphone gaat de concurrentie aan met andere high-end smartphones van bijvoorbeeld Samsung, OnePlus, Oppo en Xiaomi.

Onder de motorkap van de Motorola Edge 30 Pro zit een Snapdragon 8 Gen 1-processor, de snelste chip van dit moment. Motorola prikt daar 12GB aan werkgeheugen en 256GB interne opslag bij. De smartphone kan (uiteraard) overweg met 5G en heeft een IP52-certificatie. De telefoon is niet volledig waterdicht, maar gaat niet kapot als je ‘m buiten tijdens een lichte regenbui gebruikt.

Een opvallende feature is de accu. De capaciteit is met 4800 mAh niet heel bijzonder, maar de oplaadsnelheid wel. Het bijvullen van de batterij gaat met maximaal 68 Watt, wat erg snel is. Ook kan de telefoon draadloos opladen met 15 Watt, en andere apparaten van stroom voorzien door ze op de achterkant van de Edge 30 Pro te leggen.

Vernieuwde camera’s en stylus

De Motorola Edge 30 Pro heeft in totaal vier camera’s. Op de achterkant zitten twee 50 megapixel-camera’s voor normale foto’s en groothoekbeelden. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie voor scherpe foto’s in het donker, of als je handen wat trillen. Het is ook mogelijk om 8K-video’s te maken. Een zoomcamera ontbreekt; Motorola kiest in plaats daarvan voor een dieptesensor en zegt dat de digitale zoom goed genoeg is.

Opvallend: de Motorola Edge 30 Pro werkt ook met een stylus. Het pennetje kun je – net als bij de Samsung Galaxy S22 Ultra – gebruiken om (aan)tekeningen te maken, maar je kan ‘m ook pakken bij het schieten van foto’s. Je drukt dan het knopje in op bijvoorbeeld de sluiterknop te gebruiken, of van camera te wisselen. De stylus is te bewaren in een folliocase en laadt draadloos op, zoals je op de foto hierboven ziet.

Dan het scherm van de Motorola Edge 30 Pro. Het oled-display is 6,7 inch groot en moet mooie kleuren tonen. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en de ververssnelheid van 144Hz zorgt voor hele vloeiende beelden. De randen rondom het scherm zijn erg dun, waardoor de hele voorkant uit beeld bestaat. Alleen bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera.

De Motorola Edge 30 Pro draait op Android 12, de nieuwste versie het besturingssysteem. Motorola legt daar zijn eigen MyUX-schil overheen, die extra functies toevoegt om bijvoorbeeld het uiterlijk van de software aan te passen. Andere extra features worden in de Moto-app verzameld.

Motorola belooft de Edge 30 Pro drie jaar lang van updates te voorzien. Beveiligingspatches worden om de maand uitgebracht en de smartphone krijgt twee Android-versie-updates. Dat betekent dat de nieuwe Edge sowieso upgrades krijgt naar Android 13 en 14.

Motorola Edge 30 Pro release en prijs

De Motorola Edge 30 Pro kost in Nederland 799 euro en is vanaf vandaag direct te koop. Het toestel verschijnt in één kleur: Cosmos Blue, een soort donkerblauw. Bij de Motorola-website kun je de smartphone ook in het wit aanschaffen. Tot en met 3 april ontvang je trouwens een Lenovo Tab M10 tablet cadeau bij de aanschaf.

Motorola Edge 30 Pro los kopen

Motorola Edge 30 Pro met abonnement