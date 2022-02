‘Gelekte renders tonen Motorola Edge 30 Pro vanuit elke hoek’

Renders van de Motorola Edge 30 Pro zijn gelekt. Het toestel komt volgens de geruchten binnenkort naar Europa.

Gerucht: dit is de Motorola Edge 30 Pro

Verschillende officiële renders van de Motorola Edge 30 Pro zijn gelekt. De smartphone is vanaf iedere hoek te zien. De bekende en betrouwbare bron WinFuture plaatste de afbeeldingen online. Op de renders zien we een slank toestel met dunne schermranden. Bovenaan het scherm is de selfiecamera weggewerkt in een zogenoemde holepunch. Oftewel: een klein gat voor de camera.

Het toestel lijkt van aluminium en glas te zijn gemaakt. Dat zien we niet vaak bij Motorola-toestellen. De fabrikant richt zich dan ook voornamelijk op het middensegment. De Edge 30 Pro wordt volgens de geruchten echter geen middenklasser, maar een echte high-end-smartphone.

Op de achterkant van de Edge 30 Pro zien we een drietal camera’s. Dit zijn naar verluidt een 50 megapixel-hoofdlens, 50 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De selfiecamera heeft een resolutie van maar liefst 60 megapixel. Haarscherpe selfies, dus.

Meer over de Motorola Egde 30 Pro

De Edge 30 Pro is in China al verkrijgbaar onder een andere naam: de Moto Edge X30. Het is dus simpelweg een rebrand. Dat haalt de hype rondom het toestel wel een beetje weg, maar maakt de smartphone natuurlijk niet minder goed.

De smartphone krijgt een 6,7 inch-scherm met een 144Hz-ververssnelheid. Dat betekent dat animaties vloeiender ogen dan bij de concurrentie. Zo hebben de Samsung Galaxy S22 en Apple iPhone 13 Pro een ververssnelheid van 120Hz. Wij denken niet dat het verschil heel groot zal zijn, maar indrukwekkend is het zeker.

De smartphone draait op een Snapdragon 8 Gen 1-chip van Qualcomm. Dit is de snelste smartphone-processor van dit moment. De Motorola Edge 30 Pro kan dus meedoen met de grote jongens en is het overwegen zeker waard. Wij zijn erg benieuwd naar het toestel. De aankondiging vindt waarschijnlijk plaats op 24 februari. Houd onze website de komende dagen daarom goed in de gaten!