Gerucht: Motorola Edge 30 Pro krijgt optische vingerafdrukscanner

Er zijn afbeeldingen verschenen van de vermeende Motorola Edge 30 Pro. Dit toestel kennen we als de Moto X30 voor de Chinese markt. Wel zien we een opvallend verschil, want de vingerafdrukscanner zit namelijk niet aan de zijkant.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders tonen high-end Motorola Moto Edge 30 Pro’

Sommige fabrikanten hebben er een handje van om hun toestel eerst op een andere markt te lanceren, voordat ‘ie in Europa verschijnt. Dat is ook het geval met de vermeende Moto Edge 30 Pro van Motorola. Die is namelijk begin december al gepresenteerd voor de Chinese markt onder de naam Motorola Edge X30.

Via MySmartPrice zijn nu afbeeldingen verschenen van ‘onze versie’. Wanneer het toestel aangekondigd wordt, is echter de vraag. De renders tonen het toestel in twee kleuren. Volgens de bron is het grootste verschil tussen de Europese en Chinese versie niet direct te zien. De Edge 30 Pro krijgt namelijk een optische vingerafdrukscanner, verwerkt achter het scherm. De Chinese variant heeft nog een fysieke scanner verwerkt in de aan- / uitknop aan de rechterkant van het toestel.

High-end toestel op elk gebied

De Moto Edge 30 Pro wordt een smartphone die de concurrentie aangaat met onder andere Samsung, Oppo, Xiaomi en OnePlus. Zo is de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-procssesor het kloppende hart, is er minstens 8GB RAM aanwezig en 128GB opslag.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snelladen met 68 Watt. Draadloos opladen is niet mogelijk. Het scherm is 6,7 inch groot en er is gekozen voor een amoled-paneel. Dat is energiezuinig, geeft kleuren fleurig weer en het contrast is oneindig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat betekent dat zwart echt zwart is, wat niet zo is bij goedkopere lcd-schermen. Het scherm van de Edge 30 Pro ververst maximaal 144 keer per seconde. Daarmee behoort ‘ie tot de top, want veel huidige toestellen komen niet verder dan 120 keer.

Er zijn in totaal vier camera’s aan boord, waarvan de selfiecamera misschien wel de meest opvallende is. Die heeft namelijk een resolutie van maar liefst 60 megapixel. Dat is iets wat we niet veel zien bij smartphones. Tevens is die resolutie hoger dan die van de sensoren op de achterzijde. Daar vind je namelijk een 50 megapixel-hoofdcamera. Ook kun je foto’s in een wijdere hoek maken met die resolutie. Tot slot is er nog een dieptesensor aan boord, die gebruik je voor portretfotografie.

Alles weten over deze aankomende high-ender van Motorola? Download dan onze gratis Android Planet-app of schrijf je natuurlijk even in voor onze nieuwsbrief!

Meer recent nieuws over Motorola: