Motorola presenteert Edge 30-drietal: Ultra, Fusion en Neo

Motorola heeft tijdens een groots evenement in Milaan nieuwe smartphones onthuld. Het gaat om de Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo. In dit artikel bespreken we de toestellen met je.

Motorola Edge 30 Ultra officieel onthuld

De grote blikvanger op het event is de Motorola Edge 30 Ultra, het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant. De high-end smartphone beschikt over krachtige hardware, kan supersnel opladen en heeft een 200 megapixel-camera achterop. Daarmee heeft Motorola een primeur te pakken.

De 200MP-camera van de Edge 30 Ultra heeft een erg grote sensor en kan daardoor veel licht opvangen. Dat zorgt er weer voor dat foto’s bij moeilijke lichtomstandigheden, als de avond bijvoorbeeld valt, beter zijn. Motorola zegt echter ook dat de 200 megapixel-hoofdcamera overdag goed presteert. Optische beeldstabilisatie is aanwezig, alsmede de optie om 8K-video’s te schieten.

Daarnaast heeft de Edge 30 Ultra een 50 megapixel-groothoeklens, die tevens dubbelt als macrocamera. Verder aanwezig is een 12 megapixel-telelens die Motorola de ‘portretcamera’ noemt. Je kan op verschillende brandpuntsafstanden portretkiekjes maken, terwijl de 60 megapixel-frontcamera moet zorgen voor scherpe selfies.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, de snelste Qualcomm-chip van dit moment. Motorola stopt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, wat meer dan genoeg moet zijn om iedere apps en game vloeiend te draaien – en flink te multitasken.

Edge Lights

Het oled-scherm is 6,67 inch groot, heeft een hoge ververssnelheid van 144Hz en gebogen schermranden. Dankzij de ‘Edge Lights’-functie lichten de randen van het scherm op bij notificaties, als je wekker gaat of als je wordt gebeld. De behuizing is overigens van glas en de Edge 30 Ultra heeft een aluminium frame.

Tot slot de batterij van de Motorola Edge 30 Ultra. De accu is 4610 mAh groot en kan met maar liefst 125 Watt opladen. Iets meer dan 20 minuten zou genoeg moeten zijn om de Ultra van 0 naar 100 procent te vullen. Motorola zegt echter dat zeven minuten aan het stroom genoeg is om een dag door te komen. Draadloos opladen gaat ook snel: met 50 Watt.

Motorola Edge 30 Fusion: focus op dun design

De Motorola Edge 30 Fusion is goedkoper dan de Ultra en richt zich meer op het design. De behuizing is opvallend dun (7,45 millimeter) en het toestel heeft dezelfde gebogen schermranden als de Ultra. Het is een oled-display, wat zorgt voor heldere kleuren en diepe zwarttinten. Het scherm is een fractie kleiner dan bij de Ultra (6,55 inch) en ververst 144 keer per seconde.

De Edge Lights-functie is ook aanwezig. Onder de motorkap zit een vlotte Snapdragon 888 Plus-processor. Die is op papier minder krachtig dan de Snapdragon 8 Plus Gen 1, al denken we niet dat de verschillen bij dagelijks gebruik gigantisch groot zijn. De chip wordt bijgestaan door 8GB RAM en 128GB opslag.

Foto’s maakt de Motorola Edge 30 Fusion met de 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Goed om te weten is dat laatstgenoemde ook als macrocamera fungeert, zodat plaatjes van dichtbij ook scherp zijn. De 32 megapixel-selfiecamera combineert pixels voor scherpere selfies.

Opladen kan de Edge 30 Fusion met maximaal 68 Watt, al ontbreekt draadloos opladen. Motorola heeft deze feature weggelaten omdat hiervoor geen ruimte meer is in de dunne behuizing. De snellader moet de 4400 mAh-accu in iets minder dan 40 minuten volledig vullen, terwijl 10 minuten aan de lader genoeg is om (een groot gedeelte van) de dag door te komen.

Motorola Edge 30 Neo: kleurrijke instapper

De Motorola Edge 30 Neo heeft minder krachtige hardware dan zijn duurdere broers, maar moet het vooral van zijn looks hebben. Motorola werkt samen met ‘kleurautoriteit’ Pantone voor het design. Hierdoor komt de Edge 30 Neo in een aantal opvallende kleurtjes beschikbaar, zoals paars en groen. De samenwerking met Pantone wordt ook aangegeven op de achterkant van de telefoon.

Het toestel heeft een compact oled-scherm van 6,28 inch (full-hd) en is met 155 gram erg licht. Daardoor moet de Edge 30 Neo makkelijker met één hand te bedienen zijn. Opvallend genoeg kan de Neo ook draadloos opladen, al gaat dit veel minder snel (5 Watt) dan bij de Ultra. Snelladen gaat even rap als bij de Fusion.

Tot slot beschikt de Motorola Edge 30 Neo over een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Op de achterkant zit een 64 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens, die ook macrofoto’s maakt en diepte-informatie vastlegt. Een 32 megapixel-selfiecamera maakt het plaatje compleet.

Updatebeleid en prijzen

De Motorola Edge 30 Ultra draait – net als de andere Edge-telefoons – op Android 12 met daaroverheen de lichte MyUX-schil. Motorola belooft het toestel drie grote Android-upgrades (naar Android 13, 14 en 15) te geven en vier jaar lang beveiligingspatches. Bij de Edge 30 Fusion en Neo zijn dit twee grote Android-updates en drie jaar lang aan beveiligingspatches.

De nieuwe Motorola Edge 30-telefoons zijn per direct of in de komende dagen verkrijgbaar. De prijzen vind je hieronder op een rijtje. Zoals je zou verwachten is de Motorola Edge 30 Ultra het duurst van het drietal. Het tussenmodel is de Edge 30 Fusion en de Edge 30 Neo is het goedkoopst.

Motorola Edge 30 Ultra: 899,99 euro (zwart en wit)

(zwart en wit) Motorola Edge 30 Fusion: 599,99 euro (grijs, wit, blauw, goud)

(grijs, wit, blauw, goud) Motorola Edge 30 Neo: 399,99 euro (paars, groen, zwart en wit)

