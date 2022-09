‘Officiële renders laten high-end Motorola Edge 30 Ultra zien’

Op 8 september presenteert Motorola zijn nieuwste vlaggenschip. Dankzij gelekte, officiële renders weten we nu precies hoe deze Motorola Edge 30 Ultra eruitziet. Ook van de goedkopere Edge 30 Neo zijn foto’s verschenen.

‘Motorola Edge 30 Ultra te zien op renders’

Lekker Nils Ahrensmeier heeft officiële renders van de Motorola Edge 30 Ultra gepubliceerd. Dat wordt één van de meest geavanceerde smartphones op de markt. Hij is gepositioneerd boven de al bestaande Edge 30 en Edge 30 Pro.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor voor Android-toestellen van dit moment. Daarnaast heeft de Edge 30 Ultra een 6,7 inch-oled-scherm met gebogen randen en een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz. Dat betekent dat de beeldjes 144 keer per seconde verversen, wat resulteert in een zeer soepel beeld.

Op de renders is een relatief bescheiden camera-eiland te zien. Dat is opvallend aangezien de primaire camera een resolutie van maar liefst 200 megapixel heeft. Het is de eerste keer dat we deze sensor op een smartphone zien. Ook kun je aan de slag met een 50 megapixel-ultragroothoeklens en een telecamera van 12 megapixel.

Edge 30 Ultra Edge 30 Neo

Op accugebied trekt Motorola eveneens alles uit de kast. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt op met maar liefst 125 Watt. Daardoor zit hij binnen een minuut of 20 helemaal vol. Het toestel lijkt te verschijnen in de kleuren zwart en wit. De prijs is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk rond of boven de 1000 euro liggen.

Motorola Edge 30 Neo is bescheidener

Motorola komt ook met de Edge 30 Neo. Dat is een wat bescheidener toestel met een 6,28 inch oled-scherm, Snapdragon 695-chip en een 64 megapixel-hoofdcamera. De accu is met 4020 mAh een stuk kleiner en laadt met 30 Watt ook trager op. Het design is wel volledig symmetrisch, wat we zeker in deze prijsklasse nog niet vaak zien. De Edge 30 Neo kost vermoedelijk 399 euro.

Presentatie op 8 september

Motorola presenteert deze toestellen op 8 september tijdens een eigen event. We krijgen dan ook de Motorola Edge 30 Fusion te zien, die qua specificaties tussen de Ultra en de Neo inzit. Van dat toestel zijn nog geen officiële renders verschenen. Mogelijk deelt Motorola daarnaast de wereldwijde releasedatum van de Razr 2022. Dat is de nieuwste opvouwbare telefoon van het bedrijf.

Of al deze toestellen naar Nederland komen is nog onzeker. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten. Of volg Android Planet op Facebook, Instagram en schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

