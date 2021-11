‘Motorola werkt aan krachtige Edge 30 Ultra-smartphone’

Motorola werkt aan een nieuw toptoestel: de Edge 30 Ultra. De smartphone krijgt een aantal bijzonder krachtige specificaties.

Nieuwe Snapdragon-chip en 144Hz-scherm

Motorola heeft al een tijdje geen opvallende high end-smartphone uitgebracht, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. De fabrikant werkt namelijk aan de Motorola Edge 30 Ultra. Het toestel staat intern bekend onder de naam ‘Rogue’ – ofwel ‘schurk’ – en dat is niet voor niets.

De Motorola Edge 30 Ultra krijgt een aantal indrukwekkende specificaties, aldus TechnikNews. Om te beginnen heeft het toestel de volgende generatie van Qualcomm’s krachtigste smartphonechip: de Snapdragon 898. Deze processor is op het moment van schrijven nog niet aangekondigd, maar Qualcomm houdt van 30 november tot 2 december een evenement. Hier wordt de chip naar verwachting gepresenteerd.

Motorola Edge 20

Naast de snelle chip krijgt de Edge 30 Ultra een 144Hz-scherm. De meeste andere smartphones hebben een 120Hz-scherm, dat al erg vloeiend oogt. Motorola doet daar dus nog een schepje bovenop.

Ook op accugebied lijkt het toestel goed te gaan scoren. De Edge 30 Ultra beschikt mogelijk over een flinke 5000 mAh-accu, die binnen 35 minuten volledig kan worden opgeladen. ‘S nachts opladen is met dit toestel dus verleden tijd.

50 megapixel-camera voor haarscherpe foto’s

De camera’s zijn voor veel gebruikers enorm belangrijk. Veel mensen kiezen hun nieuwe smartphone op basis van de camerakwaliteit. Motorola staat niet bekend om haar geweldige smartphonecamera’s, maar de Edge 30 Ultra zou hier zomaar eens verandering in kunnen brengen.

Het toestel krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. De camera krijgt dezelfde grote sensor als de Huawei P50. Hierdoor laat de lens veel licht binnen, wat resulteert in betere beeldkwaliteit van foto’s en video’s. Naast de hoofdlens vinden we ook een groothoeklens en dieptesensor op de achterzijde van het toestel.

Motorola hecht tot slot veel waarde aan de selfiecamera van de Edge 30 Ultra. Deze heeft een resolutie van maar liefst 60 megapixels en is weggewerkt in een klein cameragaatje aan de bovenkant van het scherm.

Er zijn nog geen afbeeldingen van het toestel beschikbaar en over een eventuele aankondiging is nog niets bekend. We moeten dus nog even geduld hebben voordat we het toestel in onze handen kunnen houden.

