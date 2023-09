Nieuw: Motorola presenteert Moto G54, Moto G84 en Edge 40 Neo

Motorola onthult drie betaalbare smartphones en brengt ze direct in Nederland uit. In dit artikel lees je alles over de nieuwe Edge 40 Neo, Moto G84 en Moto G54.

Motorola Edge 40 Neo officieel aangekondigd

Motorola pronkt bij de Edge 40 Neo vooral met de waterdichtheid. Door de IP68-certificatie kan de smartphone tegen stof en vuil en is het geen probleem om ‘m onder te dompelen in water. De telefoon heeft ook een achterkant van vegan leer, waardoor ‘ie anders aanvoelt dan een toestel van glas of plastic.

Het toestel is met 7,76 millimeter relatief dun en heeft een 6,55 inch-scherm. Het gaat om een oled-display met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor kleuren erg helder ogen en zwart ook echt zwart is. De ververssnelheid van 144Hz zorgt voor vloeiende beelden en animaties.

Onder de motorkap van de Motorola Edge 40 Neo zit een MediaTek Dimensity 7030-processor. Deze chip is relatief nieuw, ondersteunt 5G-internet en wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De telefoon draait op Android 13, al staat Android-versie 14 voor de deur. Voor het maken van foto’s is een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens aanwezig.

De Edge 40 Neo verschijnt in verschillende kleuren en heeft een accu van 5000 mAh. Die laadt snel op met maximaal 68 Watt, waardoor het mogelijk is om de smartphone in een kwartier voor de helft te vullen. Draadloos opladen ontbreekt, maar deze feature zien we weinig bij midrange-telefoons.

Motorola Moto G84

De nieuwe Moto G84 valt vooral op door het design met een achterkant van vegan leer. Ook dit toestel is behoorlijk dun (7,6 millimeter) en kan tegen een spatje water. De smartphone is echter minder waterbestendig dan de Edge 40 Neo door de IP54-certificatie.

Op de achterkant van de Moto G84 zitten twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. De primaire camera heeft optische beeldstabilisatie, waardoor foto’s scherp zijn als je handen trillen. OIS helpt bovendien als je in het donker plaatjes gaat schieten. De groothoeklens kan ook macrofoto’s maken, oftewel: kiekjes van heel dichtbij.

De Moto G84 beschikt over een oled-scherm van 6,5 inch, met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Het toestel heeft stereospeakers en wordt aangedreven door een Snapdragon 695-processor. Dit is een veelgebruikte chip bij betaalbare smartphone, maar geen snelheidsmonster.

Wel kan de Moto G84 overweg met 5G en er is een koptelefoonaansluiting aanwezig. De accu is – net als bij de Edge 40 Neo – 5000 mAh groot, maar laadt minder snel op. Het opladen van de batterij gaat met maximaal 30 Watt.

Motorola Moto G54

De Motorola Moto G54 is de nieuwste budgetsmartphone van het bedrijf. De telefoon volgt de Moto G53 op en heeft een adviesprijs van 179 euro, al brengt Motorola ook een krachtigere variant uit voor 199 euro. Het toestel heeft een scherm van 6,5 inch met een full-hd-resolutie en 120Hz-ververssnelheid. Dat is fijn voor als je veel films en series op je telefoon kijkt.

Daarnaast is de Moto G54 voorzien van een MediaTek Dimensity 7020-processor met 4/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte, afhankelijk van de versie die je kiest. Foto’s maakt de budgettelefoon met de dubbele camera achterop. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera (met optische beeldstabilisatie) is ook een 2 megapixel-macrolens aanwezig. Selfies schiet je in 16 megapixel.

De 5000 mAh-accu hoef je waarschijnlijk niet voor het einde van de dag op te laden. Als de Moto G54 toch leeg is, dan kun je ‘m met maximaal 15 Watt van stroom voorzien. Dat is niet heel rap.

Release en prijzen

De Motorola Edge 40 Neo, Moto G84 en Moto G54 zijn vanaf nu in Nederland en België verkrijgbaar. De Edge 40 Neo heeft een adviesprijs van 399 euro, terwijl de Moto G84 voor 299 euro wordt verkocht.

De Moto G54 is het goedkoopst en kost 179 euro. Je krijgt dan de instapversie met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook verschijnt een 8/256GB-variant voor 199 euro.

