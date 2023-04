Dit is de Motorola Edge 40 Pro: nieuw vlaggenschip is sneller en duurder

Motorola’s nieuwste vlaggenschip is zojuist onthuld. De Edge 40 Pro beschikt over high-end hardware, verbeterde camera’s en een accu die heel snel oplaadt. Lees gauw verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 40 Pro officieel

Motorola kondigt de Edge 40 Pro aan als de opvolger van de Edge 30 Pro, die iets meer dan een jaar geleden is uitgebracht. De telefoon is het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant en veel duurder dan de smartphones die Motorola doorgaans uitbrengt. Voor toestellen in de recent vernieuwde Moto G-lijn betaal je bijvoorbeeld maximaal 299 euro. Voor deze nieuwe smartphone ben je 899 euro kwijt.

De Motorola Edge 40 Pro is daarmee honderd euro duurder dan zijn voorganger en ligt binnenkort in de winkels. Motorola zegt dat de smartphone vanaf de tweede week van april beschikbaar is. Een precieze releasedatum ontbreekt, maar je leest het op Android Planet als de Edge 40 Pro te koop is.

Rappe hardware en 165Hz-scherm

De Motorola-smartphone heeft een Snapdragon 8 Gen 2-processor, de snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment. Hier stopt Motorola 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, wat voor de meeste gebruikers ruim voldoende moet zijn.

Het scherm van de Edge-telefoon is 6,67 inch groot en heeft – zoals de naam van het toestel al een beetje verklapt – afgeronde zijkanten. Hierdoor is de ‘Edge Lights’-functie weer aanwezig; de zijkanten van het scherm lichten op als je een notificatie krijgt of gebeld wordt. Deze feature kennen we van de Edge 30 Pro.

Het display heeft een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Motorola kiest bewust niet voor een hoge QHD-resolutie om zo de accu te sparen. De ververssnelheid gaat wel van 144Hz naar 165Hz, al is dit verschil in de praktijk waarschijnlijk niet merkbaar. Verder heeft het scherm dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera.

De behuizing is van glas en daardoor is draadloos opladen mogelijk – waarover later meer. De Edge 40 Pro heeft een IP68-certificatie en is daardoor stof- waterdicht. Volgens Motorola kun je de telefoon zelfs onderwater gebruiken. Het frame is van aluminium, waardoor de telefoon stevig moet aanvoelen.

Accu zit in 23 minuten vol

Een belangrijke feature van de Motorola Edge 40 Pro is de accu. Deze is 4600 mAh en kan opladen met maar liefst 125 Watt. Dat is veel sneller dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23, die niet verder komt dan 25 Watt. De Moto verslaat op dit gebied ook de OnePlus 11 en zijn 100 Watt-snellaadfunctie.

Met de meegeleverde oplader is het mogelijk om een compleet lege Edge 40 Pro in 23 minuten voor 100 procent op te laden. Motorola meldt dat zes minuten opladen genoeg is om een dag door te komen. Zoals gezegd is draadloos opladen ook mogelijk, al gaat dit een stuk minder snel (15 Watt).

Verbeterde camera’s

Op de achterkant van de Motorola Edge 40 Pro zitten drie camera’s. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie zodat foto’s niet te snel bewogen ogen als je handen bijvoorbeeld trillen. Ook is er een 50 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ foto’s, al kan de camera ook macroplaatjes maken. Oftewel: foto’s van heel dichtbij.

Tot slot beschikt de Edge 40 Pro over een 12 megapixel-telelens. Daarmee kun je 2x optisch inzoomen, waarbij de camera stiekem vooral bedoeld is om portretfoto’s te maken. De lens is ook geschikt om het beeld iets dichterbij te halen, zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Op de voorkant zit – net als bij de Edge 30 Pro – een 60 megapixel-frontcamera voor selfies en videogesprekken. Verder zijn er een aantal softwarefeatures toegevoegd, zoals de mogelijkheid om de nachtmodus ook tijdens het schieten van video’s te gebruiken. De ‘Horizon Lock’-functie houdt het beeld stabiel als je het Motorola-toestel kantelt.

Tot slot de software van de Motorola Edge 40 Pro. De smartphone draait uit de doos op een bijna kale versie van Android 13 met enkele aanpassingen van Motorola. De telefoon krijgt in de toekomst drie grote Android-upgrades: naar Android 14, 15 en 16. Motorola belooft daarnaast vier jaar beveiligingspatches uit te rollen en die verschijnen om de maand.

Motorola Edge 40 Pro release en prijs

De Motorola Edge 40 Pro heeft in Nederland een adviesprijs van 899 euro. Het toestel is vanaf de tweede week van april te koop en verschijnt in twee kleuren. Je kan kiezen uit zwart of blauw, al is de blauwe versie alleen bij Motorola zelf verkrijgbaar.

Het laatste nieuws over Motorola: