‘Dit is de Motorola Edge 40 Pro: renders tonen de nieuwe telefoon’

Het jaar is alweer bijna voorbij en dus kijken we uit naar de smartphones die in 2023 verschijnen. Eentje daarvan is nu te zien op gelekte renders: de Motorola Edge 40 Pro.

Bekijk de Motorola Edge 40 Pro-renders

Begin volgend jaar kunnen we een nieuw vlaggenschip van Motorola verwachten. Op gelekte renders, afkomstig van de bekende en betrouwbare lekker OnLeaks, is namelijk de Edge 40 Pro te zien. Dit toestel gaat in het buitenland waarschijnlijk de ‘Moto X40 Pro’ heten, maar wordt in Europa de opvolger van de Motorola Edge 30 Pro.

De afbeeldingen laten het design van de nieuwe Motorola-smartphone zien. Zo heeft het toestel een groot scherm met hele smalle randen, waarbij de rand aan de boven- en onderkant ook nog eens even dun is. In het scherm zit verder een klein gat voor de selfiecamera en aan de rechterkant zitten de knopjes voor bijvoorbeeld het volume.



Motorola heeft de achterkant aangepast ten opzichte van de Edge 30 Pro. Het camera-eiland oogt nu wat vierkanter in plaats van ovaal, maar het Motorola-logo zit wel op dezelfde plek. In het camera-eiland zien we overigens drie lenzen en een led-flitser. De Edge 30 Pro heeft ook drie camera’s op de achterkant.

De Motorola Edge 40 Pro heeft volgens OnLeaks afmetingen van 161,3 bij 73,9 bij 8,6 millimeter, waarmee ‘ie iets minder breed en dik is dan zijn voorganger. De verschillen zijn echter erg klein, dus we vragen ons af of je hier in de praktijk iets van zal merken. De behuizing is waarschijnlijk van glas gemaakt, al heeft de Edge 30 Pro wel een frame van goedkoper plastic.

Dit weten we over de Edge 40 Pro

De verwachting is dat de Motorola Edge 40 Pro één van de eerste smartphones wordt met een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Dit is de nieuwste chip van fabrikant Qualcomm, die nog sneller en zuiniger is dan de Snapdragon 8 Gen 1 van dit jaar. Motorola zou hier minimaal 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij willen prikken.

De Edge 40 Pro heeft vermoedelijk een 6,67 inch-scherm met een full-hd-resolutie en een opvallend hoge ververssnelheid van 165Hz. Dit is nog iets meer dan het 144Hz-scherm van de vorige Edge-telefoons. Hierdoor ogen beelden en animaties erg vloeiend, al is het verschil met 120Hz maar klein.

De Motorola Edge 30 Pro van dit jaar

Bij de camera’s kunnen we ook verbeteringen verwachten. Net als zijn voorganger heeft de Motorola Edge 40 Pro een 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens, maar de (nutteloze) dieptesensor wordt vermoedelijk vervangen door een telelens. Die zou een resolutie van 12 megapixel hebben en daarmee kun je inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Tot slot hebben geruchten het over een 5000 mAh-accu, 68 Watt snelladen, IP68-certificatie voor waterdichtheid en Android 13. Het is onduidelijk wanneer de Motorola Edge 40 Pro wordt onthuld en ook over de prijs tasten we nog in het duister. De Edge 30 Pro werd dit jaar in februari uitgebracht met een adviesprijs van 799 euro.

