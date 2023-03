‘Motorola Edge 40 Pro te zien op officieel ogende renders’

Er zijn nieuwe renders verschenen van de Motorola Edge 40 Pro. Het lijkt te gaan om officieel marketingmateriaal dat de smartphone van alle kanten laat zien. In dit artikel check je de afbeeldingen.

‘Renders laten Motorola Edge 40 Pro zien’

Motorola werkt aan een opvolger van de Edge 30 Pro, waarmee het bedrijf vorig jaar eindelijk weer eens een écht vlaggenschip afleverde. Deze Motorola Edge 40 Pro is nu te zien op renders van de bekende lekker Evan Blass. Het gaat waarschijnlijk zelfs om officiële foto’s van het toestel, maar dat kunnen we nog niet bevestigen.

In tegenstelling tot zijn voorganger krijgt het toestel geen vlak scherm, maar een display met gebogen randen. Dat kennen we natuurlijk van veel andere high-end smartphones, waaronder Motorola’s eigen Edge 30 Ultra.

De randen van de telefoon zijn daardoor erg dun, ook aan de boven- en onderkant. De camera’s zijn niet meer onder elkaar geplaatst, maar in een vierkant eiland. Verder zien we zien dat Motorola kiest voor speakers met Dolby Atmos-certificering, die ruimtelijk geluid moeten laten horen. Gelet op de derde foto hieronder lijkt het toestel waterdicht te zijn, wat je ook mag verwachten van een premium smartphone anno 2023.



Veel specificaties van de Motorola Edge 40 Pro lekten eerder al uit. Het toestel draait op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, die ook in de Samsung Galaxy S23 en OnePlus 11 zit. Het oled-scherm heeft een diagonaal van 6,7 inch met een zeer hoge verversingssnelheid van 165Hz. De batterij zou 4600 mAh groot zijn en opladen gaat met 125 Watt. Daardoor zit de accu in mum van tijd weer vol.

Overigens brengt Motorola later dit jaar mogelijk een nóg betere telefoon uit in de vorm van de Edge 40 Ultra. Die beschikt dan vermoedelijk vooral over betere camera’s.

Release is waarschijnlijk dichtbij

Motorola bracht de Edge 40 Pro in december al uit in China als de Motorola Edge X40. We verwachten daarom dat de smartphone over niet al te lange tijd ook bij ons in de winkels ligt. Zijn voorganger had een adviesprijs van 799 euro. Hopelijk blijft de Edge 40 Pro daar bij in de buurt.

