‘Motorola Edge 40 Pro duikt op online: dit zijn de specificaties’

Er gaan de nodige geruchten over de Motorola Edge 40 Pro rond en via een recente benchmark weten we de verwachte specificaties. We zetten ze in dit artikel voor je op een rij.

‘High-end specificaties in de Motorola Edge 40 Pro’

Eind 2022 verschenen al renders van het uiterlijk van de Motorola Edge 40 Pro en ook de vermoedelijke specificaties verschenen her en der. Via MySmartPrice zijn we nu nog zekerder van de specificaties van de Edge 40 Pro. De website publiceerde namelijk vermeende resultaten van een benchmark. Daarin worden smartphones digitaal getest op de snelheid van de interne hardware.

Zoals verwacht draait de Edge 40 Pro op de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2-chip. Daarmee concurreert ‘ie met vlaggenschepen als de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23. De Motorola heeft 12GB aan werkgeheugen aan boord en draait op Android 13.

Motorola Edge 40 Pro renders

Ter vergelijking: volgens GSMArena scoort de Samsung Galaxy S23 Ultra op dezelfde Geekbench 5-benchmark een score van 1537 en 4927. De Motorola Edge 40 Pro heeft een iets lagere score – namelijk 1480 en 4889 – maar zal in de praktijk waarschijnlijk net zo soepel aanvoelen.

Goed om te weten dat zulke benchmarks niet altijd betrouwbaar zijn. Ze zijn namelijk gemakkelijk te bewerken of aan te passen. Wij verwachten dat de specificaties wel degelijk zo zijn als op de benchmark, maar neem de resultaten met een korreltje zout.

Motorola Edge 40 Pro is Chinese Edge X40

Met de benchmarkresultaten worden eerdere geruchten nog verder bevestigd. De Motorola Edge 40 Pro is een omgedoopte Motorola Edge X40. Dat toestel is al sinds december 2022 uit in China en kost daar omgerekend zo’n 460 euro.

De X40 – en dus ook de Edge 40 Pro – heeft naast de snelle chip een batterij van 4600 mAh die met maximaal 125 Watt oplaadt. De smartphone heeft twee 50 megapixel-camera’s: een hoofdcamera en groothoeklens. Verder is er een 12 megapixel-telelens aanwezig om ingezoomde foto’s te maken.



Motorola Edge 30 Pro

Het scherm op de telefoon heeft een grootte van 6,7 inch met een hoge ververssnelheid van 165Hz. Hij wordt geleverd in twee kleuren, namelijk blauw en zwart en draait op Android 13.

Motorola Edge 30 Pro review: dit zijn de belangrijkste plus- en minpunten

