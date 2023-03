‘Dit zijn alle specificaties van de Motorola Edge 40 (Pro)’

We weten nog niet wanneer de nieuwe Edge-smartphones van Motorola verschijnen. Wel is het nu duidelijk wat we van de smartphones mogen verwachten, want alle Motorola Edge 40 (Pro)-specificaties liggen op straat.

‘Motorola Edge 40 (Pro) specificaties bekend’

Motorola presenteert binnenkort twee nieuwe smartphones en van beide modellen zijn nu alle specificaties bekend. Zoals verwacht is de Edge 40 Pro een licht aangepaste variant van de Motorola Edge X40, die eerder in China is gepresenteerd.

We zien een snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, bijgestaan door 12GB LPDDR5X-werkgeheugen en 256GB UFS 4.0-opslaggeheugen. Dat type geheugen behoort tot de snelste van dit moment, zodat multitasking of bijvoorbeeld het wegschrijven van gemaakte foto’s geen probleem is.

Het scherm is 6,67 inch groot en heeft afgeronde schermranden. Motorola kiest voor een full-hd-resolutie en maximale helderheid van 1300 nits. Dat zorgt ervoor dat het scherm in fel zonlicht goed is af te lezen. De maximale ververssnelheid van 165Hz is hoger dan veel andere high-end toestellen en zorgt ervoor dat alles net iets vloeiender oogt.

Motorola Moto X40

Grote accu en meerdere camera’s

Aan de voor- en achterzijde is een laagje Gorilla Glass Victus te vinden en het frame is gemaakt van sterk aluminium. Het toestel komt op de markt in twee kleuren (blauw en zwart) en bevat een accu van 4600 mAh. Opladen gaat bedraad met maximaal 125 Watt en kan draadloos met 15 Watt.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en is uitgerust met optische beeldstabilisatie. Ook is er een groothoeklens aanwezig met dezelfde resolutie en een telelens waarmee je twee keer optische zoom gebruikt. Op de voorkant is tot slot een 60 megapixel-selfiecamera geplaatst. Het toestel draait op Android 13 met de MyUX 5.0-schil.

‘Motorola Edge 40 wordt minder krachtig’

Dan is er ook nog de normale Edge 40, een goedkoper toestel met minder imposante specificaties. Het kloppende hart is de MediaTek Dimensity 8020-chip. We zien maximaal 8GB LPDDR4X-werkgeheugen en 256GB UFS 3.1.-opslag. Opladen van de 4400 mAh-batterij gaat met maximaal 68 Watt of draadloos met 15 Watt.

Op de achterkant zijn slechts twee camera’s te vinden. De hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens met een blikveld van 120 graden en resolutie van 13 megapixel. Voor selfies of videogesprekken gebruik je de 32 megapixel-frontcamera.

Het scherm ververst maximaal 144 keer per seconde en is 6,55 inch groot. Het gaat om een kleurrijk amoled-paneel met een full-hd-resolutie en helderheid van maximaal 1200 nits. Er komen meerdere modellen op de markt die verschillen qua materiaal. Zo wordt er gesproken over een variant van vegan leather. De Edge 40 wordt volgens de bron uitgebracht in een viertal kleuren: blauw, groen, zwart en lila.

