Motorola Edge 40 Pro vs Edge 30 Pro: de 4 grootste verschillen

Motorola heeft de Edge 40 Pro onthuld. De nieuwe high-end smartphone volgt de Edge 30 Pro op en is 100 euro duurder. Wat zijn de verschillen?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge 40 Pro vs Edge 30 Pro

Met de Edge 40 Pro presenteert Motorola zijn nieuwste high-end vlaggenschip. De smartphone beschikt over de nieuwste hardware, moet betere foto’s maken en heeft een toffe vernieuwing op accugebied.

Maar, met een adviesprijs van 899 euro is de Edge 40 Pro bij verschijning een stuk duurder dan de Edge 30 Pro (799 euro). Laatstgenoemde pik je daarnaast inmiddels voor honderden euro’s minder op. Zijn de verschillen tussen de telefoons daarom echt zo groot? Tijd voor een vergelijking, dus lees gauw verder!

1. Vloeiender scherm, snellere hardware

Het scherm van de Edge 40 Pro is niet gegroeid of gekrompen ten opzichte van zijn voorganger. Motorola kiest opnieuw voor een scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is scherp genoeg op dit beeldformaat en zorgt er bovendien voor dat de batterij niet te veel belast wordt. De ververssnelheid is wel verhoogd van 144Hz naar 165Hz.

De nieuwe Motorola Edge 40 Pro

Onder de motorkap heeft de Edge 40 Pro de snelste processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 2. Die is weer een stukje vlotter en efficiënter dan de Snapdragon 8 Gen 1 in de Edge 30 Pro van vorig jaar. Of je het verschil in de praktijk ook echt merkt is moeilijk te zeggen; de Edge 30 Pro was al een erg snelle telefoon.

Kijken we naar de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte, dan is er niets veranderd. Je krijgt opnieuw 12GB RAM en 256GB aan opslag, wat meer dan voldoende is om al je apps te draaien en foto’s en andere media te bewaren. De Motorola Edge 40 Pro kan dankzij de IP68-certificatie overigens beter tegen stof- en water dan zijn voorganger.

2. Een extra camera

Het nieuwe Motorola-vlaggenschip heeft in totaal drie camera’s. Op de voorkant, in een klein gat in het scherm, zit een frontcamera van 60 megapixel. Daarmee moet je scherpe selfies maken en je gebruikt de lens natuurlijk ook voor videogesprekken. De camera perst pixels samen voor scherpere plaatjes.

Op de achterkant zit een 50 megapixel-hoofdcamera met enkele nieuwe features en optische beeldstabilisatie. Daarnaast zien we nog een 50 megapixel-camera, die je gebruikt voor groothoekfoto’s en kiekjes van heel dichtbij: zogeheten macrofoto’s.

Nieuw is de 12 megapixel-telelens. Motorola heeft de dieptesensor van de Edge 30 Pro geschrapt en kiest voor een (nuttigere) camera om tot 2x optisch in te zoomen. Oftewel, je haalt het beeld dichterbij zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Volgens Motorola is de nieuwe camera ook geschikt voor portretfoto’s.

3. Batterij en veel sneller opladen

Op accugebied gaat de Edge 40 Pro er flink op vooruit. De batterij is met 4600 mAh (in plaats van 4800 mAh) weliswaar iets kleiner, maar hij kan wel veel sneller opladen. In het doosje zit een 125 Watt-snellader en daarmee is het mogelijk om het toestel in 23 minuten volledig op te laden.

Bij de Edge 30 Pro gaat het snelladen niet verder dan 68 Watt, waardoor een volledige oplaadbeurt meer dan een half uur in beslag neemt. Als je dus met een (bijna) lege accu zit en je bijna de deur uit moet, dan kun je de Edge 40 Pro een stukje sneller van stroom voorzien.

De Motorola Edge 30 Pro van vorig jaar

Draadloos opladen is opnieuw mogelijk en gaat met 15 Watt, net als bij de Edge-telefoon van vorig jaar. Leg je de smartphone op een draadloze lader, dan moet je dus veel langer wachten totdat ‘ie weer vol zit. Het is ook mogelijk om andere apparaten van stroom te voorzien door ze op de achterkant te leggen van de Edge te leggen.

Belangrijk om te weten is dat de Motorola Edge 40 Pro uit de doos op Android 13 draait. De fabrikant belooft de smartphone van drie grote versie-updates te voorzien: naar Android 14, 15 en 16. Beveiligingspatches verschijnen vier jaar lang.

Bij de Edge 30 Pro is het updatebeleid minder goed. Het toestel kwam uit met Android 12 en krijgt maar twee versie-updates, waarvan Android 13 al is verschenen. De beveiligingspatches lopen daarnaast tot drie jaar na de release door. De Edge 30 Pro is daarom een stuk minder toekomstbestendig en wordt minder lang ondersteund.

De Motorola Edge 40 Pro kost 899 euro en is vanaf de tweede week van april in Nederland verkrijgbaar. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en blauw. Omdat de Edge 30 Pro al een jaartje ouder is, is de prijs ook flink gedaald. Op dit moment kun je de smartphone al voor iets meer dan 500 euro op de kop te tikken. De actuele prijzen vind je in de prijsvergelijker hieronder.

Het laatste nieuws over Motorola: