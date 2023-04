‘Renders tonen Motorola Edge 40 in flitsende kleuren’

Gelekte beelden laten zien dat de Motorola Edge 40, die nog niet is aangekondigd, in een aantal opvallende kleurtjes verschijnt. Check hier hoe de smartphone er uit komt te zien.

Bekijk de Motorola Edge 40 renders

Motorola kondigde deze week de Edge 40 Pro aan, maar het lijkt erop dat de fabrikant ook werkt aan de ‘normale’ Edge 40. Deze telefoon is namelijk te zien op renders die smartphone-insider Roland Quandt op Twitter deelt. Vooral opvallend zijn de flitsende kleuren met de namen: Viva Magenta, Nebula Green, Lunar Blue, en Eclipse Black.

De foto’s hierboven tonen de verschillende kleuren, maar er valt nog iets op. De Motorola Edge 40 zou een achterkant van kunstleer hebben, net als de Edge 30 Fusion van vorig jaar. De blauwe variant lijkt wel een ‘normale’ glazen achterkant te hebben.



Verder zien we dat de Edge 40 beschikt over een groot scherm met dunne randen en een klein cameragat. Op de achterkant zitten meerdere camera’s, met onder meer een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Volgens geruchten heeft de Moto-telefoon ook een 13 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

Meer over de Motorola Edge 40

Eerder doken de eerste specificaties van de Motorola Edge 40 op. Zo zou het toestel voorzien zijn van een 6,55 inch-full-scherm, met een oled-paneel en hoge ververssnelheid van 144Hz. Onder de motorkap zit vermoedelijk een MediaTek Dimensity 8020-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte.

Verder is de verwachting dat de Edge 40 een relatief kleine 4400 mAh-accu heeft, die met 68 Watt kan snelladen. Ter vergelijking: de Edge 40 Pro heeft een 4600 mAh-batterij met 125 Watt-snelladen. Hierdoor gaat de accu in slechts 23 minuten van 0 naar 100 procent. Of de Edge 40 ook draadloos kan opladen, weten we niet.

Verder is het onbekend wanneer Motorola de Edge 40 presenteert. Ook over de prijs tasten we nog in het duister. De high-end Edge 40 Pro, die vanaf volgende week in de Nederlandse winkels ligt, heeft een adviesprijs van 899 euro. De reguliere Edge 40 is vermoedelijk goedkoper. Hij volgt de Motorola Edge 30 op, die vorig jaar in mei werd uitgebracht voor 449 euro.

