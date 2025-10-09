Dunste Motorola krijgt veel grotere accu dan Samsung Galaxy S25 Edge

Dunne smartphones hebben een belangrijk nadeel: er is minder ruimte voor de batterij. Toch lijkt de aankomende Motorola Edge 70 een behoorlijk grote accu van 4800 mAh te krijgen. En hij laadt nog snel op ook.

Dunne Motorola Edge 70 krijgt grote accu

De iPhone Air heeft een batterij van 3149 mAh. De Samsung Galaxy S25 Edge doet het met 3900 mAh. Dat zijn weinig indrukwekkende getallen. Deze dunne telefoons zien er weliswaar fraai uit, maar moet je bij stevig gebruik halverwege de dag alweer opladen. Dat is natuurlijk niet ideaal.

Ook Motorola komt binnenkort met een smartphone die volgens geruchten minder dan 6 millimeter dik is. Het bedrijf heeft nu zelf laten weten dat deze Motorola Edge 70 een accu van 4800 mAh krijgt. Ook dat is anno 2025 niet echt groot, maar hoogstwaarschijnlijk wél voldoende om de dag mee door te komen. En dat is toch waar het bij een telefoon om draait.

Motorola kiest zonder twijfel voor een silicium-koolstof-batterij, die een hogere energiedichtheid biedt dan traditionele accu’s. Apple en Samsung durven dat nog niet aan, omdat ze de techniek niet ver genoeg ontwikkeld vinden. Veel Chinese merken hebben deze nieuwe batterijen al wel omarmd.

De Edge 70 zal dus langer meegaan dan andere dunne smartphones. En als hij leeg is, laadt je hem met 68 watt ook een stuk sneller op. De iPhone Air en S25 Edge komen niet verder dan 25 watt.

Meer over de Motorola Edge 70

Motorola lijkt de Edge 70 in november uit te willen brengen, al is niet duidelijk of hij dan ook direct naar Nederland komt. Verdere geruchten zijn nog vrij schaars. Wel krijgt het toestel waarschijnlijk een plat scherm, terwijl de Edge 60 nog over gekromde randen beschikte. De hoofdcamera zou een resolutie bieden van 50 megapixel.

Zie jij een dunne smartphone met een (relatief) grote accu wel zitten? Laat het weten in de reacties! En zet dan ook direct even de Android Planet-app op je telefoon.