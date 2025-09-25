‘Motorola Edge 70 krijgt plat scherm en wordt erg dun’

Ook Motorola lijkt mee te doen in de race om de dunste smartphone. Een gelekte foto van de Motorola Edge 70 laat een plat scherm zien en belooft een slanke, maar stevige behuizing.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Motorola Edge 70 te zien op foto’

Motorola werkt aan een nieuwe midranger die qua ontwerp behoorlijk afwijkt van zijn voorganger. De bekende insider Evan Blass publiceerde op X een foto van de Motorola Edge 70. Het lijkt te gaan om officieel pr-materiaal voor het toestel. De tekst belooft een smartphone die ‘onmogelijk dun en ontzettend sterk is’.

Hóe dun precies vermeldt Motorola dan weer niet. Afgaand op de foto lijkt het toestel iets dikker dan de Samsung Galaxy S25 Edge, die 5,8 millimeter meet. We zullen de officiële aankondiging moeten afwachten om te zien of dat klopt. De voorganger van deze telefoon, de Motorola Edge 60, is 7,9 millimeter dik.

Een andere verandering ten opzichte van dat toestel zien we bij het scherm. Dat is nu volledig plat, terwijl Motorola vorig jaar nog koos voor een display met licht gebogen randen. Die zijn rap uit de mode aan het raken. Steeds meer bedrijven kiezen voor vlakke schermen met dunne bezels.

De achterkant van de Edge 70 lijkt weer van een canvas-achtig materiaal gemaakt. Daar kiest Motorola vaker voor. Het ziet er niet alleen fraai uit, maar biedt doorgaans ook een betere grip dan het gangbare glas of plastic.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toestel kan nog even op zich laten wachten

Motorola lanceerde de Edge 60 in april van dit jaar, dus het kan nog wel even duren voor zijn opvolger in de winkels ligt. We verwachten dat het toestel weer midrange specificaties krijgt. Zo heeft de Edge 60 een MediaTek Dimensity 7300-chip, die niet zo geschikt is voor zware toepassingen, maar wel voor alledaagse taken als appen en streamen. Hij beschikt bovendien over een grote accu die snel oplaadt én drie camera’s, waaronder een telelens.

Dat zien we niet vaak in deze klasse. De Edge 60 had namelijk een relatief lage adviesprijs van 429 euro. Inmiddels koop je hem zelfs voor € 254,-. We verwachten dat ook de Edge 70 onder de 500 euro blijft.

Geen nieuwtje missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!