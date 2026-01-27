‘Zien: dit is de Motorola Edge 70 Fusion met gigantische accu’

De nieuwste smartphone van Motorola laat niet lang meer op zich wachten. Op gelekte afbeeldingen is de Edge 70 Fusion in vol ornaat te zien. Bekijk de plaatjes hier!

Bekijk de Motorola Edge 70 Fusion renders

De specificaties van de nieuwe Motorola Edge 70 Fusion doken eerder op en nu weten we ook hoe het toestel eruit komt te zien. Website Ytechb deelt renders waarop de smartphone goed is te zien. We zien de telefoon in twee kleuren: Silhouette (zwart) en Country Air (lichtblauw). Het toestel volgt de Edge 60 Fusion op.

Daarnaast zou Motorola de Edge 70 Fusion in nog drie kleuren uitbrengen, met de namen Blue Sirf, Orient Blue en Sporting Green. De telefoon ziet er niet heel anders uit dan zijn voorganger. Het camera-eiland achterop heeft nu een glanzende afwerking en steekt opnieuw ietsjes uit de behuizing.

Voorop zien we een scherm met dunne randen, waarbij de randen licht gebogen zijn. Dat kennen we van eerdere Motorola-smartphones. Het design is verder simplistisch, met alleen het Moto-logo achterop. In het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera.

Specificaties zijn al bekend

De specificaties van de Edge 70 Fusion zijn geen geheim meer. De betrouwbare insider Evan Blass deelde de specs eerder op zijn X-account. Hierdoor weten we dat de Fusion is voorzien van een 6,78 inch-oled-scherm met een ververssnelheid van 144Hz.

De smartphone zou ook een IP68- en IP69-certificatie hebben, waardoor ‘ie tegen water en stof kan. Een laagje Gorilla Glass 7i beschermt het display tegen krasjes en barsten. De hoofdcamera maakt foto’s in 50 megapixel, terwijl de selfiecamera een resolutie van 32 megapixel heeft. Het is niet duidelijk welke camera’s de Edge 70 Fusion nog meer heeft.

Dan de interne hardware. De nieuwe Motorola-telefoon beschikt naar verluidt over een Snapdragon 7s Gen 3-chip, met 8/12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat zal voor de meeste gebruikers meer dan voldoende zijn. De meest opvallende feature is de gigantische 7000 mAh-accu, die met 68 watt kan opladen. Die grote batterij moet lekker lang meegaan.

De Edge 70 Fusion draait op Android 16 en krijgt vermoedelijk drie grote Android-versie-updates. Het is niet duidelijk wanneer Motorola het nieuwe toestel lanceert en wat de adviesprijs wordt. De Edge 60 Fusion lanceerde vorig jaar in april voor 329 euro. Eind 2025 bracht Motorola ook de ‘normale’ Edge 70 uit, een duurder toestel van 799 euro.