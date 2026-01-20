‘Nieuwste Motorola-telefoon is sneller en krijgt enorme accu’

Een betrouwbare insider plaatst de specificaties van een nieuwe Motorola-smartphone online. De Motorola Edge 70 Fusion lijkt een aantal interessante features te krijgen.

’Dit zijn de Motorola Edge 70 Fusion specificaties’

In april vorig jaar onthulde Motorola de Edge 60 Fusion en dus is het binnenkort tijd voor een opvolger. Evan Blass, een telecominsider die doorgaans over betrouwbare informatie beschikt, deelt de specificaties van de nieuwste Fusion. Het gaat om de Motorola Edge 70 Fusion.

Zo zou het toestel uitgerust zijn met een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ook zou Motorola werken aan een versie met 12GB RAM. De Snapdragon-chip is vermoedelijk een stukje sneller dan de MediaTek-processor die in de Edge 60 Fusion zat.

De Motorola Edge 60 Fusion van vorig jaar

Opvallend is dat de 70 Fusion een véél grotere batterij zou hebben dan zijn voorganger. Volgens Blass heeft de accu een capaciteit van 7000 mAh, terwijl de Edge 60 Fusion het nog moest doen met een 5200 mAh-batterij. Dat moet voor een betere accuduur zorgen, al blijft de oplaadsnelheid (maximaal 68 watt) waarschijnlijk hetzelfde.

Het scherm van de smartphone is naar verluidt 6,78 inch groot, heeft een hoge 144Hz-ververssnelheid en piekhelderheid van 5200 nits. Hierdoor is het display altijd scherp, vloeiend en fel genoeg. De Edge 70 Fusion zou ook goed beschermd zijn tegen flinke vallen, stof en water.

Opvolger van Edge 60 Fusion

Verder heeft de bron het over een 50 megapixel-hoofdcamera achterop en een 32 megapixel-selfiecamera. Het is niet duidelijk welke camera’s de nieuwste Fusion nog meer heeft. Waarschijnlijk heeft het toestel ook een groothoeklens voor wijdere kiekjes.

Tot slot zou de telefoon drie grote Android-upgrades krijgen, net als de Edge 60 Fusion van vorig jaar. Het is niet duidelijk hoe lang Motorola de telefoon ondersteunt met beveiligingspatches, al is dit bij zijn voorganger zes jaar.

Het is niet duidelijk wanneer Motorola de Edge 70 Fusion uit de doeken doet en wat de smartphone gaat kosten. Kijken we naar zijn voorganger, dan verwachten we een adviesprijs van 300 tot 350 euro. De Edge 60 Fusion lanceerde met een prijs van 329 euro, maar is tegenwoordig veel goedkoper: € 199,-.