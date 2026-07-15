Motorola lanceert Edge 70 Max: groot scherm, forse accu en snelle chip

Motorola heeft de Edge 70 Max officieel gelanceerd. Het gaat om een toestel met een snelle chip, een groot scherm en een forse accu. Bovendien kun je hem magnetisch draadloos opladen.

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Motorola Edge 70 Max officieel

Motorola heeft een vermoedelijk laatste toestel toegevoegd aan zijn Edge 70-lijn: de Edge 70 Max. Zoals de naam al suggereert gaat het om een high-end toestel. Zo is het oled-scherm met 6,82 inch groter dan dat van de andere telefoons in de serie. Dat haalt bovendien een oogverblindende piekhelderheid van 7000 nits. Daarnaast is de accu met 7100 mAh erg fors en laad je hem 90 watt ook lekker snel op.

De behuizing is gemaakt van aluminium en glas. Het is bovendien de eerste smartphone van Motorola die magnetisch draadloos opladen ondersteunt. Zo komt de lader altijd op de juiste plek terecht omdat hij automatisch vastklikt op de achterkant. De snelheid ligt dan op maximaal 25 watt. De Edge 70 Max is verkrijgbaar in drie kleuren: groengrijs, zwart en lichtblauw.

Kloppend hart van deze Motorola is de Snapdragon 8 Gen 5. Dat is een high-end chip die ook in de Motorola Signature te vinden is. Met 221 gram is dit toestel wel een stuk zwaarder, want de Signature weegt slechts 186 gram.

Ook staat de Edge 70 Max duidelijk een treetje lager. Zo beschikt hij over slechts 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ter vergelijking: de Signature heeft 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Bovendien wordt dat toestel zeven jaar lang volledig ondersteund. De Edge 70 Max krijgt maar drie nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingspatches.

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Camera’s zijn geen speerpunt

Ook de camera’s zijn geen speerpunt bij de Motorola Edge 70 Max. Hij beschikt over een vrij eenvoudige 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt. Selfies hebben een resolutie van 32 megapixel. Daarmee zijn de camera’s minder goed dan die van de Edge 70 Pro en zelfs van de veel goedkopere Edge 70 Fusion.

Motorola lijkt zich met de Edge 70 Max te richten op mensen die een snelle smartphone met een lange accuduur willen, maar die verder niet zitten te wachten op poespas. De adviesprijs bedraagt 799 euro. Tot en met 15 augustus krijg je 200 euro introductiekorting plus oordopjes en een oplader cadeau als je bestelt op de website van Motorola zelf.

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