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‘Dit is de Motorola Edge 70 Max: nieuw vlaggenschip gelekt’

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
24 juni 2026, 16:59
2 min leestijd
‘Dit is de Motorola Edge 70 Max: nieuw vlaggenschip gelekt’

Motorola lijkt nog niet klaar te zijn met de Edge 70-lijn. Volgens een nieuw gerucht komt het bedrijf binnenkort met een vlaggenschip: de Edge 70 Max.

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Bekijk de Motorola Edge 70 Max renders

Motorola bracht eerder de Edge 70, Edge 70 Pro en Edge 70 Fusion uit, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Het bedrijf zou nog een high-end toestel op de planning hebben staan. Dat weet de website DigitalCitizen te melden, die tevens afbeeldingen van het toestel deelt.

De plaatjes zijn behoorlijk scherp en laten de Motorola Edge 70 Max goed zien. De smartphone heeft een ander design dan de eerder uitgebrachte Edge 70-telefoons. Zo is het camera-eiland duidelijker aanwezig omdat het meer uit de behuizing steekt. Het is niet duidelijk over welke camera’s het toestel precies beschikt.

Motorola Edge 70 Max renders gelekt
Motorola Edge 70 Max renders gelekt
Motorola Edge 70 Max renders gelekt

Ook zien we dat de randen rondom het scherm flinterdun zijn, al is de bezel aan de bovenkant wel ietsjes dikker dan die aan de zijkanten. Volgens de gelekte informatie beschikt de Motorola Edge 70 Max over een Snapdragon 8 Gen 5-processor. Dat is één van de snelste chips die we op dit moment in Android-smartphones tegenkomen.

Helaas is het nog onduidelijk over hoeveel werkgeheugen en opslagruimte de Moto beschikt. Ook weten we niet hoe groot de accu is en hoe snel de Edge 70 Max oplaadt. Wel lijkt het erop dat de smartphone een MIL-STD-810H-certificatie heeft, en daardoor tegen water en stof, extreme temperaturen en een stootje kan.

Meer Edge 70-smartphones van Motorola

Het is onbekend wanneer de Edge 70 Max door Motorola wordt onthuld en wat het vlaggenschip gaat kosten. Ook weten we natuurlijk nog niet of de telefoon ook in de Benelux wordt gelanceerd, al verschijnen de meeste Edge-toestellen hier altijd wel.

Ook over de prijs tasten we nog in het duister. De verwachting is dat de Edge 70 Max duurder is dan de eerder verschenen Edge 70-telefoons. De Edge 70 Pro heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is net als de ‘normale’ Edge 70 (van 799 euro) tegenwoordig voor veel minder op de kop te tikken: € 499,-. De Edge 70 Fusion is met een adviesprijs van 419 euro het goedkoopst.

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Bron: DigitalCitizen
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