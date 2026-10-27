‘Motorola Edge 70 Neo met gigantische accu duikt op’

Motorola lijkt met een nieuwe Edge-smartphone te komen. Het gaat om de Edge 70 Neo, waarvan nu de belangrijkste specificaties zijn gelekt.

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Motorola Edge 70 Neo-specificaties gelekt

Motorola heeft al de nodige Edge 70-telefoons uitgebracht, maar daar komt er nog eentje bij. Het bedrijf zou al langere tijd aan de Edge 70 Neo werken, de opvolger van de Edge 60 Neo. Die smartphone verscheen vorig jaar in september en viel op door de compacte behuizing.

De nieuwe Edge 70 Neo wordt hoogstwaarschijnlijk een stuk minder handzaam. Volgens 91Mobiles, een doorgaans betrouwbare website, krijgt de smartphone namelijk een 6,78 inch-scherm. Dat is een stuk groter dan het 6,3 inch-display van de vorige Neo.

Een gelekte render van de Motorola Edge 70 Neo

Het scherm zou daarnaast een hoge 1.5K-resolutie en ververssnelheid van 144Hz hebben. Oftewel: beelden moeten lekker scherp en vloeiend ogen. Onder de motorkap zit naar verluidt een Snapdragon 7s Gen 3-chip, die we kennen van de Edge 70 Fusion. Hier zit volgens de informatie minstens 6GB RAM en 128GB opslagruimte bij.

Omdat de Edge 70 Neo een stuk groter is dan zijn voorganger, past er ook een flinke accu in het toestel. De batterij zou een capaciteit van 7000 mAh hebben, wat een flinke verbetering is ten opzichte van de 5000 mAh-accu in de Edge 60 Neo. Opladen gaat met maximaal 45 watt.

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Draait mogelijk nog op Android 16

Enigszins opvallend is dat 91Mobiles schrijft dat de Motorola Edge 70 Neo nog op Android 16 draait, terwijl Android 17 inmiddels al een tijdje uit is. Mogelijk krijgt de smartphone vier grotere Android-versie-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Tot slot de camera’s. De Neo zou worden uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-macrocamera. Een groothoeklens en/of telelens ontbreekt. Bij de Edge 70 Max koos Motorola ook al voor relatief weinig camera’s, want dit toestel had alleen een 50 megapixel-hoofdcamera en simpele groothoeklens.

Het is onbekend wanneer Motorola de Edge 70 Neo aankondigt en uitbrengt. Ook de prijs is onduidelijk. De Edge 60 Neo verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 399,99 euro, maar we denken dat de nieuwe Neo duurder wordt.