Motorola Edge 70 Pro officieel: dunne smartphone met houten achterkant

Motorola’s nieuwste Edge-smartphone is lekker dun, heeft een grote accu en ziet er door de afwerking best uniek uit. Het toestel is binnenkort te koop in Nederland.

Motorola Edge 70 Pro officieel

Motorola introduceert een opvolger voor de Edge 60 Pro: de Edge 70 Pro! De smartphone is begin mei in Nederland verkrijgbaar voor 599,99 euro. Daarmee is het toestel bij de release even duur als zijn voorganger. Motorola brengt ook een variant met meer werk- en opslaggeheugen uit, maar die is met 799,99 euro wel aanzienlijk duurder.

De Motorola Edge 70 Pro valt vooral op door het design. De smartphone is opvallend dun (7,19 millimeter) en met 190 gram ook niet te zwaar. De fabrikant komt met vier afwerkingen voor de achterkant. Zo heeft één versie een houtafwerking, maar zijn er ook varianten met een achterkant die aan zijde, acetaat en wol doen denken.

Het scherm van de Edge 70 Pro is 6,78 inch groot en heeft een maximale helderheid van 5200 nits. De ververssnelheid ligt op 144Hz. De smartphone heeft een zogeheten quad-curved-display, wat betekent dat de schermranden aan alle kanten licht gebogen zijn. De bezels rondom het scherm zijn verder behoorlijk dun.

Grote accu en vier keer 50 megapixel

Ondanks de relatief dunne behuizing heeft Motorola een flinke accu in de Edge 70 Pro weten te stoppen. De batterij heeft een capaciteit van 6500 mAh en dat moet meer dan genoeg zijn om een intensieve dag door te komen. Motorola maakt gebruik van een silicium-koolstof-accu, die een hogere energiedichtheid heeft.

Snelladen is uiteraard mogelijk. De Edge 70 Pro laadt bedraad met maximaal 90 watt op en draadloos gaat met maximaal 15 watt. Je kan andere apparaten met én zonder kabeltje van stroom voorzien door ze met de Moto te verbinden. Volgens Motorola hoef je de nieuwe Edge maar een paar minuten aan de lader te leggen om weer genoeg accusap voor uren gebruik te hebben.

Dan de camera’s van de Motorola Edge 70 Pro. Het toestel heeft vier camera’s, elk met een resolutie van 50 megapixel. Foto’s maak je met de hoofdcamera, groothoeklens, selfiecamera en periscopische telelens. Laatstgenoemde is een zoomcamera waarmee je het beeld tot 3,5x dichterbij haalt. Ook is er een ‘Super Zoom Pro’-modus om tot 50x digitaal in te zoomen.

De Motorola Edge 70 Pro draait uit de doos op Android 16 en krijgt in de toekomst upgrades naar Android-versie 17, 18 en 19. Beveiligingspatches, die kwetsbaarheden in de software dichten, worden de komende vijf jaar uitgerold.

De nieuwe Edge 70 Pro is verder uitgerust met stereospeakers, een vingerafdrukscanner onder het scherm en Dolby Atmos-ondersteuning. De smartphone heeft een IP68/IP69-certificatie en voldoet ook aan de MIL-STD-810H-standaard. Dat betekent dat ‘ie tegen een stootje en extreme temperaturen kan.

Motorola Edge 70 Pro prijzen en release

De Motorola Edge 70 Pro is vanaf begin mei verkrijgbaar in de Nederland, maar een precieze releasedatum is niet bekendgemaakt. Het toestel heeft een adviesprijs van 599,99 euro en je krijgt dan het 8/256GB-model. Motorola verkoopt ook een versie met 12GB RAM en 512GB opslagruimte voor 799,99 euro.

