‘Motorola’s nieuwste telefoon is van hout en maakt mooie nachtfoto’s’

Gelekte renders laten de nog onaangekondigde Motorola Edge 70 Pro zien. Het toestel beschikt over enkele opvallende features, dus lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk hier de Motorola Edge 70 Pro renders

Motorola komt waarschijnlijk later dit jaar met de Edge 70 Pro. Tenminste, als we de nieuwste gelekte afbeeldingen van Ytechb moeten geloven. De website heeft plaatjes online gezet waarop de Motorola Edge 70 Pro in vol ornaat te zien is. Je bekijkt ze hieronder.

We zien dat de Edge 70 Pro in drie kleuren verschijnt: blauw, rood en bruin. De achterkant heeft bij de modellen telkens een andere afwerking. Zo heeft de rode Edge 70 Pro een matte achterkant, terwijl die bij de blauwe uitvoering nylon-achtig oogt. Net als de eerder uitgebrachte Edge 70 dus.

De bruine versie lijkt een houten achterkant te krijgen en dat oogt best uniek. Verder zien we dat de Edge 70 Pro gebogen schermranden heeft, terwijl de meeste Android-telefoons in 2026 juist een volledig plat display hebben. Het toestel heeft rondere hoeken en drie camera’s plus een led-flitser achterop.

Over de camera’s gesproken: op gelekt marketingmateriaal is de slogan ‘seize the night‘ te zien. Dat duidt er hoogstwaarschijnlijk op dat de Motorola Edge 70 Pro betere foto’s in het donker maakt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verwachte specificaties

Over de specificaties van de Motorola Edge 70 Pro is helaas nog weinig bekend. Wel lijkt het erop dat de smartphone een grotere accu krijgt dan zijn voorganger, de Edge 60 Pro. De batterij zou een capaciteit hebben van 6500 mAh, 500 mAh meer dan bij het toestel van vorig jaar. Opladen gaat naar verluidt met maximaal 90 watt.

De Motorola Edge 60 Pro is vorig jaar in april uitgebracht met een adviesprijs van 599 euro. Tegenwoordig betaal je veel minder voor de telefoon, want je tikt ‘m al voor € 339,- op de kop. Je krijgt dan een krachtig toestel met een MediaTek Dimensity 8350 Extreme-chip, 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

Daarnaast is de Edge 60 Pro uitgerust met een fraai en helder 6,7 inch-scherm, drie camera’s achterop en een uitstekende accuduur – zoals je in onze review kunt lezen:

