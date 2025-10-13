‘Dunne Motorola Edge 70 verder gelekt: dit zijn de specificaties’

Dunne smartphones zijn hip, maar de exemplaren die we tot nu toe zagen waren erg duur. Gelekte specificaties van de Motorola Edge 70 laten zien dat het hier waarschijnlijk om een goedkopere middenklasser gaat.

‘Specificaties Motorola Edge 70 gelekt’

We hebben al het één en ander gelezen over de Motorola Edge 70, maar inmiddels zijn alle belangrijke specificaties van het toestel gelekt. Zo weten we nu dat de smartphone 160 millimeter lang en 75 millimeter breed is. De Edge 70 wordt verder precies 6 millimeter dik. Dat is niet zo dun als de Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 millimeter) of de iPhone Air (5,6 millimeter), maar wel veel dunner dan de gemiddelde telefoon. Zo was de Motorola Edge 60 nog 7,9 millimeter dik.

Daardoor past er een relatief grote accu van 4800 mAh in de Edge 70. Dat is flink meer dan in de S25 Edge (3900 mAh). Hij laadt met 68 watt ook lekker snel op, al gaat het draadloos wel een stuk trager: met 15 watt. Het toestel weegt 170 gram, wat slechts 7 gram meer is dan het toestel van Samsung.

De Edge 70 krijgt een relatief grote accu

Waar de Galaxy S25 Edge een high-end smartphone is, wordt deze Motorola een echte midranger. Hij draait straks op een Snapdragon 7 Gen 4-chip. Die is geschikt voor bijvoorbeeld browsen, appen en lichte AI-taken, maar voelt zich minder thuis bij het grafische geweld van bijvoorbeeld 3D-games. Er zit 12GB werkgeheugen in het toestel en maximaal 512GB opslag.

Het oled-scherm meet 6,67 inch met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Op de achterzijde vinden we minimaal twee, maar vermoedelijk drie camera’s. Je kiest straks uit twee tinten groen of grijs.

Prijs en release nog onzeker

De Motorola Edge 60, die een 7,5 kreeg in onze uitgebreide review, had een adviesprijs van 429 euro. Inmiddels koop je hem voor € 244,-. We hopen natuurlijk dat zijn afgeslankte opvolger niet (veel) duurder wordt.

De Edge 60 verscheen overigens pas afgelopen april, maar Motorola lijkt haast te maken. Op 5 november zou de Edge 70 al gelanceerd worden. Of hij dan ook direct in de Nederlandse winkels ligt, moeten we nog even afwachten.

