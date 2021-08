Nu te downloaden: Android 11 voor de Motorola Edge

Motorola rolt een Android 11-update uit voor de Edge, het high-end toestel van vorig jaar. Hierdoor wordt de smartphone eindelijk bijgewerkt naar de nieuwere Android-versie.

Gebruikers van de Motorola Edge opgelet, want de smartphone wordt op dit moment voorzien van Android 11. Dit is de Android-versie die vorig jaar beschikbaar kwam en binnenkort wordt opgevolgd door Android 12. De Motorola Edge heeft behoorlijk lang op de Android 11-update moeten wachten, want de meeste recente Android-telefoons zijn inmiddels al bijgewerkt naar deze versie.

Zoals je gewend bent, ontvang je automatisch een melding als de Android 11-update voor jou klaarstaat. Hierna kun je ‘m downloaden en installeren. Zorg er wel voor dat je verbonden bent met een wifi-netwerk, aangezien het gaat om een behoorlijk grote update. Anders ben je misschien snel door je mobiele databundel heen.

De Android 11-upgrade brengt veel vernieuwingen en verbeteringen met zich mee. Zo is het mogelijk om chatbubbels te gebruiken, waardoor gesprekken als een soort icoontje op het scherm blijven staan en ze je altijd snel kunt openen om een berichtje te tikken. Daarnaast introduceert Android 11 de optie om apps eenmalig toestemming te geven tot bijvoorbeeld je locatie.

Android 11 is overigens de eerste en enige grote Android-upgrade voor het toestel van Motorola. Het toestel wordt nog wel een tijdje van beveiligingspatches voorzien, maar grote nieuwe features loopt de telefoon mis. Dit heeft te maken met het updatebeleid van Motorola, dat – als je het vergelijkt met andere fabrikanten – achterloopt. Bedrijven als Samsung, Nokia, Google en OnePlus geven hun smartphones langer en meer Android-updates.

Onlangs kondigde Motorola de Edge 20-reeks aan, die bestaat uit drie toestellen. Het gaat om de Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite. Vooral opvallend is de Pro-versie, die bijvoorbeeld beschikt over een periscopische zoomlens om heel ver in te zoomen, zodat je ook dan mooie foto’s krijgt. De telefoons krijgen bovendien twee Android-versie-updates in plaats van één.

Daarnaast hebben zowel de Edge 20 als Edge 20 Pro een oled-scherm met een hoge ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor worden beelden en animaties erg vloeiend getoond. De Edge 20 Lite heeft ‘slechts’ een 90Hz-oled-display, maar ook een 108 megapixel-camera en grote 5000 mAh-accu. Meer weten? Check dan ons aankondigingsartikel van de Motorola Edge 20-lijn.

