Motorola Edge Lite-aankondiging vindt waarschijnlijk plaats op 7 juli

Motorola heeft zojuist een evenement gepland voor 7 juli en zegt verder niets over de aanleiding hiervoor. Dit alleen is al genoeg reden om aan te nemen dat hier de aankondiging van de Motorola Edge Lite gaat plaatsvinden.

Motorola Edge Lite aankondiging op 7 juli

Er gaan de laatste tijd veel geruchten rond over de komst van een betaalbaardere Motorola Edge-variant. Volgens de laatste berichten laat dit apparaat niet lang meer op zich wachten, waardoor een aankondiging op 7 juli eigenlijk heel logisch is.

Hoewel de naam nog onbekend is, gaat vrijwel iedereen ervan uit dat het komende toestel binnenkort verkocht wordt als de Motorola Edge Lite. Naast de naamgeving doen ook al meerdere geruchten de rondte over de mogelijke prijs en specificaties.

Motorola Edge Lite prijs en specificaties

De Motorola Edge Lite verscheen naar verluidt op een Europese webwinkel. Deze website toonde naast een beperkt aantal specificaties ook een toestelprijs van 398,45 euro. Het is natuurlijk onzeker of deze informatie klopt, maar het modelnummer kwam in ieder geval overeen met eerdere geruchten.

Later deelde XDA Developers op basis van hun bronnen een hoop specificaties over het apparaat. Zo beschikt de Motorola Edge Lite waarschijnlijk over een Snapdragon 765-chip en maximaal 6GB RAM en 128GB aan opslagruimte.

Verder vermeldt de website dat het toestel beschikt over een 6,7 inch-scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Een 4800 mAh-accu moet ervoor zorgen dat je dit grote scherm lekker lang kunt gebruiken.

