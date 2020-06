Volgens een recent gerucht verschijnt er binnenkort een nieuwe Motorola, de zogenaamde Edge Lite. De verwachte Edge-variant moet de nieuwe Motorola-reeks compleet maken met een lagere instapprijs.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge Lite op komst

Motorola is mogelijk van plan om binnenkort een Motorola Edge Lite te lanceren. Dit gerucht verscheen op Pricebaba en is afkomstig van Ishan Argawal. De smartphone-insider, die vaker juiste smartphone-voorspellingen deelt, gaf verder geen concretere informatie over de release.

Argawal heeft zich wel uitgesproken over de mogelijke chipset van het betaalbaardere Motorola Edge-model. Volgens hem beschikt het apparaat over een Snapdragon 730G of Snapdragon 765G. Het bericht van Pricebaba suggereert daarnaast dat de Europese variant 5G-ondersteuning krijgt, waardoor het toestel voor onze markt waarschijnlijk de Snapdragon 765G bevat.

Recent verscheen er een nieuwe Motorola-telefoon met modelnummer XT2075-3 op de Federal Communications Commission (FCC)-site. Deze Amerikaanse website toont gecertificeerde telecomapparaten en verklapt nog weleens informatie over nog onuitgebrachte telefoons, zo ook deze keer. In dit geval bevestigde het dat de komende Motorola een 4800 mAh-batterij en 5G-ondersteuning krijgt.

Hetzelfde modelnummer werd later door lekker Mukul Sharma teruggevonden bij een Europese webwinkel. Deze site verklapt alvast een geheimpje en vermeldt dat het apparaat beschikt over 6GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte. Daarnaast toonde de online winkel een toestelprijs van 398,45 euro. Volgens verschillende geruchten gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om de Motorola Edge Lite.

Motorola Edge Lite uitgebreid specificatielek

XDA Developers deelde later aanvullende specificaties, op basis van een bron waarvan de betrouwbaarheid onduidelijk is. De site vermeldt dat het toestel beschikt over een 6,7 inch-beeldscherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Wat betreft de camera-opstelling deelt het bericht slechts informatie over de sensor van de hoofdcamera en de verschillende resoluties, namelijk: 48 megapixel S5KGM1 + 16 megapixel + 8 megapixel + 5 megapixel.

Verder komt het toestel mogelijk met een vingerafdrukscanner onder het scherm en een Google Assistent-knop aan de zijkant van de telefoon. Tot slot draait de Motorola Edge Lite waarschijnlijk op Android 10 in combinatie met Motorola’s eigen subtiele software-aanpassingen.

Mogelijke specificaties van Motorola Edge Lite

Bron: XDA Developers

Motorola op vol gas

Motorola is erg actief met het uitbrengen van nieuwe smartphones en lanceerde recent de Motorola Edge en Edge Plus. Dit zijn de eerste premium smartphones van Motorola in jaren tijd. De afgelopen jaren zet Motorola immers hard in op het budgetsegment.

Wij waren benieuwd of Motorola het produceren van een premium telefoon niet al verleerd was en hebben daarom een Motorola Edge review gemaakt. Er staat daarnaast ook een videoreview van de Motorola Edge voor je klaar, zodat je een nog beter beeld krijgt van het ontwerp.

Verder is Android Planet-redacteur Rens Blom het zat dat er om de haverklap nieuwe Motorola’s verschijnen, terwijl updates vaak op zich laten wachten. In zijn opiniestuk vertelt hij waarom Motorola minder smartphones en meer updates moet uitbrengen.

Ben je enthousiast over de Motorola Edge-reeks en wil je graag zien wat de fabrikant nog meer in petto heeft? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van het komende toestel. Download ook de makkelijke Android Planet-app.

Meer artikelen lezen over Motorola