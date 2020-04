Motorola presenteert op 22 april eindelijk weer een nieuw vlaggenschip, de Edge Plus. Het toestel is uitgerust met high-end specificaties en gebogen schermranden, die Motorola benadrukt in zijn nieuwe teaser.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge Plus aankondiging

Motorola heeft een teaser-video getweet voor zijn aankomende vlaggenschip, de Motorola Edge Plus. De telefoon wordt kort getoond in een uitnodiging voor Motorola’s ‘Flagship Launch E-vent’. Het online evenement vindt plaats op 22 april om 18.00 uur Nederlandse tijd. Dan presenteert Motorola zijn eerste vlaggenschip in jaren.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

In de teaser van een paar seconden zie je erg kort een beeld van de randen van de telefoon. Deze zijn in grote mate gebogen, zoals populair is bij nieuwe toestellen. Sommige mensen houden hier minder van, omdat het minder fijn is om in je hand vast te houden.

De telefoon zou aanvankelijk worden onthuld op het Mobile World Congress in februari. Dit ging echter niet meer door, omdat het grote tech-evenement werd geannuleerd vanwege het coronavirus. De telefoon is in de daaropvolgende weken uitgebreid gelekt, waardoor we nu vrijwel alles weten.

Motorola Edge Plus specificaties en kenmerken

De Motorola Edge Plus heeft een krachtige Snapdragon 865-processor. In combinatie met het werkgeheugen van 12GB moet het toestel veel zware taken tegelijk aankunnen. Daarnaast heeft de smartphone een enorme 5000 mAh-accu.

Verder biedt het toestel een 6,67 inch groot gebogen scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Zoals gebruikelijk is voor high-end telefoons heeft het scherm een hogere ververssnelheid dan de oude standaard van 60 frames per seconde. De Edge Plus is namelijk uitgerust met een 90Hz-scherm, wat zorgt voor een soepelere en snellere ervaring.

We hebben ook een glimp opgevangen van het ontwerp, dat grotendeels werd bevestigd door renders van Evan Blass. De Motorola Edge Plus heeft een ‘watervaldisplay’ met een scherminkeping in de vorm van een gat in de linkerbovenhoek.

Reguliere midrange Motorola Edge

Naast de Edge Plus verwachten we ook een standaardversie van de telefoon, de Motorola Edge. Dit is een midrange-smartphone met een soortgelijk ontwerp als zijn grotere broer. In tegenstelling tot de Plus-versie komt de normale Edge met een Snapdragon 765-chip, 6GB RAM en een 4500 mAh-accu. Dit deelt XDA Developers in een bericht over het aankomende toestel.

Volgens de lekken zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen de twee telefoons. De reguliere Motorola Edge biedt namelijk ook een gebogen 6,67 inch-scherm met een cameragat in de linkerbovenhoek. Daarnaast komt hij met een drievoudige cameraopstelling aan de achterzijde en bevindt de vingerafdrukscanner zich onder het scherm.

Op de hoogte blijven van Motorola?

Ben jij net als wij ook benieuwd of dit vlaggenschip een succes wordt, houdt dan de site in de gaten of download de gratis Android Planet-app. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat we je dagelijks of wekelijks op de hoogte houden.